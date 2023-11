Camouflages de maîtrise dans MW3 : Plus facile que jamais ?

Selon un joueur de Modern Warfare 3, obtenir le camouflage de maîtrise est plus facile dans le dernier Call of Duty par rapport aux précédents.

En plus de fournir des décorations d’armes, les camouflages de maîtrise dans les jeux Call of Duty permettent aux joueurs de montrer leurs compétences.

Dans Modern Warfare 3, chaque arme présente deux camouflages de maîtrise, un issu du multijoueur régulier et l’autre des Zombies. Pour débloquer ces camouflages, les joueurs doivent naviguer à travers une série de défis de plus en plus difficiles, un parcours qui nécessitait un investissement de temps énorme dans les précédents jeux.

Cependant, les joueurs trouvent ce parcours beaucoup plus gérable cette fois-ci. Un vétéran de CoD affirme que parvenir à la maîtrise du camouflage dans le nouveau Modern Warfare est relativement facile.

Le parcours pour la maîtrise du camouflage semble plus facile dans MW3

Un fan de longue date de Call of Duty et Redditor nommé derkerburgl a décrit le parcours nécessaire pour obtenir la maîtrise du camouflage dans chaque titre depuis Cold War. Basé sur les habitudes de “speedrunning” du joueur, il lui a fallu environ 100 heures pour débloquer tous les camouflages de finalisation dans Cold War.

Le même effort dans Vanguard a également nécessité environ 100 heures de jeu. Dans Modern Warfare 2 (2022), l’engagement temporel a été réduit à 60 heures. Apparemment, les joueurs devraient passer environ 48 heures à travailler sur la maîtrise du camouflage de MW3, a affirmé l’utilisateur.

Il a ajouté que, malgré quelques défis fastidieux, “c’est de loin le plus rapide… et le plus facile qu’il n’ait jamais été.” En fait, le Redditor croit que tout le monde devrait pouvoir obtenir la maîtrise complète cette fois, à condition d’y mettre le travail nécessaire.

Dans la discussion, d’autres joueurs ont reconnu que les défis des camouflages de maîtrise se sont améliorés avec MW3, mais certains ne sont pas d’accord que 48 heures pour les compléter est une bonne estimation.

“J’ai environ 56 heures de jeu jusqu’à présent et je viens juste de finir de monter la plupart des armes… Je ne pense pas que 48 heures soient représentatives de ce que les gens peuvent faire actuellement. Je pense que cela prendra probablement plus près de 72 heures”, a répondu une personne.

Quoi qu’il en soit, le défi du camouflage RGL-80 constitue le plus grand obstacle, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné les nombreuses demandes des joueurs pour son retrait. Mais à part ces difficultés, le consensus semble être que la maîtrise du camouflage dans MW3 est la meilleure qu’elle n’ait jamais été.