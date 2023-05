Call of Duty souhaiterait créer un événement public de création de carte

Et si les joueurs Call of Duty pouvaient créer leur propre carte et jouer dessus en multijoueur ? C’est en tout cas le souhait des développeurs principaux du multijoueur d’Infinity Ward qui seraient partants de s’inspirer d’un récent événement de création de carte qui s’est déroulé dans Overwatch 2.

À la fin de l’année 2022, l’équipe de développement d’Overwatch 2 a réalisé quelque chose de totalement inédit sur Twitch. Pour la première fois, les fans ont pu jeter un coup d’œil dans les coulisses afin de participer à la conception d’une carte multijoueur de A à Z. De la disposition de la géométrie clé à l’ajout de particularités spéciales dans l’environnement, les joueurs ont eu leur mot à dire dans le processus de création.

Si au départ ce live Twitch n’était qu’une expérience unique, un moment de détente pendant la période des fêtes, quatre mois plus tard, après quelques ajustements de la part de Blizzard, cette carte créée par la communauté a finalement intégré le jeu dans le mode Arcade.

Blizzard Entertainment Talantis est une carte d’Overwatch 2 qui a été créée par des joueurs.

Et récemment, à l’occasion d’un entretien avec deux développeurs principaux du multijoueur de la franchise Call of Duty, nous avons appris qu’ils seraient également très enthousiastes à l’idée de faire la même chose.

“Je pense que ce serait génial” a répondu Geoff Smith, directeur de la conception du multijoueur chez Infinity Ward, lorsque nous avons évoqué cette idée. Geoff Smith s’est immédiatement montré enthousiaste à l’idée de faire participer les fans au processus de création de carte afin de rendre les choses un peu chaotiques tout en apportant une petite nuance.

“Pour une carte conçue par la communauté dans Call of Duty, les joueurs devraient commencer avec un espace de jeu plus restreint“, a expliqué Smith.

“Je pense que Battlefield a fait cela, mais ce sont des cartes beaucoup plus grandes et je pense que le processus leur a pris six, huit mois, voire peut-être un an. Vous obtenez donc une grande participation au début, puis les gens s’essoufflent un peu.

Mais je pense que ce serait un événement vraiment cool à réaliser. Nous devrions peut-être essayer de le faire avec une petite carte pour que le processus soit plus rapide.“

Bien sûr, rien n’est gravé dans le marbre, mais Infinity Ward serait certainement partant pour un tel projet en collaboration avec les joueurs.

Joseph Cecot, directeur de la co-conception du multijoueur, a même plaisanté en disant que cette construction plus petite réalisée par les fans pourrait finir par être “Shipment 2“.

Compte tenu du succès du stream Twitch d’Overwatch 2 et de l’intégration ultérieure de la carte réalisée par les fans dans le jeu, il serait sans aucun doute fascinant de voir le même processus arriver dans Call of Duty afin de voir ce que la communauté du FPS serait capable de créer.