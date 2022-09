Call of Duty pourrait bientôt ne plus sortir sur PlayStation ? Le PDG s’exprime

Alors que le PDG de Microsoft, Phil Spencer, a promis que Call of Duty serait disponible sur PlayStation pendant “plusieurs années encore”, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, est venu “remettre les pendules à l’heure” concernant cet accord.

Si Xbox attend toujours une décision concernant son acquisition d’Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars, cela n’a pas empêché à Phil Spencer de faire des proclamations audacieuses pour l’avenir.

Spencer a déclaré : “Nous nous engageons à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le même jour que le jeu est lancé ailleurs.“

Dans une déclaration à The Verge, Spencer déclare avoir signé un accord avec Sony en janvier pour garder Call of Duty sur PlayStation pendant “plusieurs années supplémentaires“, et le dirigeant de Microsoft l’a d’ailleurs qualifié “d’offre qui va bien au-delà des accords typiques de l’industrie du jeu“.

Cependant, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a totalement réfuté cette caractérisation de l’accord en le qualifiant “d’inadéquat à de nombreux niveaux.“

Activision Modern Warfare 2 sera lancé le 28 octobre sur toutes les plateformes.

Le PDG de PlayStation critique Xbox au sujet de l’accord sur Call of Duty

Dans une déclaration à GamesIndustryBiz, Jim Ryan a affirmé que Phil Spencer ne garantissait Call of Duty sur PlayStation que pendant trois ans après la fin de l’accord actuel entre Call of Duty et Sony.

PlayStation possède l’exclusivité des droits de commercialisation de Call of Duty depuis 2014, mais avec l’accord entre Xbox et Activision-Blizzard, celui-ci va automatiquement se rompre. Toutefois, selon le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, l’accord entre Sony et CoD devrait encore se poursuivre au moins jusqu’en 2023.

Jim Ryan a ensuite déclaré “Cela fait presque 20 ans que Call of Duty existe sur PlayStation, leur proposition était inadéquate à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent à bénéficier de la plus haute qualité de Call of Duty, et la proposition de Microsoft sape ce principe.“

Étant donné qu’il n’y a pas encore de date officielle en ce qui concerne l’acquisition d’Activision-Blizzard par Xbox, car plusieurs obstacles se dressent encore sur le chemin de cet accord historique, la fin de l’accord entre Sony et CoD n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, et par conséquent, les joueurs PlayStation vont pouvoir bénéficier des prochaines sorties de la célèbre franchise de FPS.