Ce bug dans Warzone vous empêche complètement de jouer au jeu

Les joueurs de Warzone adorent la carte Bonne Fortune de la Saison 4, mais un bug gâche l’expérience en les bloquant complètement sur place.

La plus petite carte de Warzone, Rebirth Island, a toujours été appréciée, et la carte Bonne Fortune de la Saison 4 a imité ce succès. Les joueurs adorent les couleurs vives de la Méditerranée, les spots de parkour et le gameplay dynamique.

Cependant, quelques problèmes frustrants sont apparus. Les joueurs se frayent un chemin sous la carte et derrière les murs pour tuer à peu de frais, et maintenant les joueurs sont piégés sur place par des endroits cassés sur la carte.

Comme on peut le voir dans la vidéo de Gerbytron, un utilisateur de Reddit, il s’est mis à plat ventre dans un coin pour se cacher d’une attaque aérienne, mais il s’est retrouvé complètement coincé dans le coin. Alors qu’ils essayaient par tous les moyens de se dégager, l’adversaire final est tombé sur eux, couché face contre terre dans une caisse en bois, et a rapidement mis fin à ses souffrances.

Plusieurs joueurs se sont exprimés dans les commentaires pour confirmer qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Un autre utilisateur a confirmé qu’il était également resté coincé dans la tour de guet du POI Bonne Fortunes Winery.

illmatic_gg a affirmé qu’une bordure de rue a réussi à le piéger sur place, et Evberkel a été pris dans une fenêtre à plusieurs reprises. “J’ai l’impression que Bonne Fortune a beaucoup d’endroits comme ça où l’on reste coincé”, explique ultra_zagan.

Mais il semble qu’il y ait quelques moyens de se libérer de ces points faibles. Un utilisateur a expliqué que l’utilisation d’un Stimulant peut vous libérer, mais que cela ne fonctionne pas toujours. De plus, si vous disposez d’un auto-réanimateur, vous pouvez vous abattre avec un explosif, puis utiliser l’auto-réanimation.