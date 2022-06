Un bug terrifiant du HDR dans Warzone empêche de toucher les tirs à la hanche

more

Alors s’agit-il là d’un bug ou juste d’une mécanique aberrante ajoutée récemment ? Qui peut le dire, espérons tout du moins que ce “soucis” sera résolu au plus vite, car les snipers n’ont clairement pas besoin d’un nerf supplémentaire.

Comme vous pouvez le voir, aucun des tirs à la hanche ne semble effleurer l’adversaire. Et, comme pour prouver qu’il s’agit la d’un bug de l’arme, bozdoz finis par viser et tirer ce qui fonctionne sans problème.

Cependant, malgré le fait que tous deux soient immobiles et à quelques centimètres l’un de l’autre rien n’y fait.

Partagé par u/bozdoz le bug a rapidement attiré les joueurs. Dans la vidéo postée sur reddit, on peut voir bozdoz atterrir, s’armer de son HDR et tenter tant bien que mal d’abattre son adversaire.

De plus, un nouveau bug apparu sur reddit semble rendre le fusil encore pire qu’il ne parait aux premiers abords.

Cependant la dernière maj appliquée à Warzone à fortement nerf les snipers en général. Les plus affectés ont bien entendu été les susmentionnés, mais les autres ne sont pas restés intacts. En effet, même des snipers sous-utilisés comme le HDR on subit différents changements les rendant d’autant moins viables.

Pendant longtemps les snipers ont dominé Warzone sur Verdansk, mais également Caldera. Même quand ceux-ci n’étaient pas en pole position dans la méta, il restait toujours le Kar98k et le K31 qui menaçaient de prendre l’ascendant.

Un nouveau bug affecte le HDR dans Warzone . Celui-ci semble empêcher tous les tirs à la hanche de l’arme de toucher, et ce, quelle que soit la distance de la cible.

by Martin Thibaut