Bonne Fortune serait la map parfaite pour un mode ranked sur Warzone selon NICKMERCS

Le streamer NICKMERCS adore la nouvelle map de Call of Duty: Warzone Pacific et trouve qu’elle serait idéale pour un mode compétitif.

Cela fait depuis plus de deux ans que de nombreux joueurs de Warzone attendent un mode compétitif sur le battle royale de Call of Duty, NICKMERCS étant l’un des premiers à le demander. Et après avoir pris du bon temps sur Bonne Fortune (aussi Fortune’s Keep en anglais), il a expliqué pourquoi il trouve qu’elle serait vraiment parfaite pour l’ajout d’un mode classé au jeu.

Les joueurs compétitifs n’ont pas grand chose à se mettre sous la dent avec Warzone, à part des tournois organisés par des tiers dans des parties publiques avec la course aux kills ou lors d’organisation de parties privées.

Il ne semble pas qu’un mode classé arrive de si tôt sur Warzone, malheureusement. C’est d’ailleurs ce qui a fait partir NICKMERCS de ce jeu l’année dernière lorsqu’il est tombé amoureux du mode classé d’Apex Legends. Il a tout de même redonné une chance à Warzone au début de la Saison 4 pour découvrir la nouvelle map et n’a pas pu s’empêcher d’imaginer à quel point elle serait adaptée à de la compétition.

Dans un premier temps, NICKMERCS pense que le mode joué doit être Trio avec beaucoup plus d’objets de mobilité et de rotation comme les ballons de redéploiement.

Mais le potentiel reste énorme selon lui et les joueurs “ont besoin d’avoir quelque chose à jouer” pour vraiment rester sur le jeu et Warzone n’offre pas encore ce qu’il faut pour retenir des joueurs compétitifs dans l’âme tels que NICKMERCS.