Black Ops 6 Zombies améliore considérablement le système des GobbleGums

Treyarch a écouté les retours de la communauté et a supprimé l’exigence de paiement pour les achats de GobbleGum dans Black Ops 6.

Les GobbleGums ont été introduits pour la première fois dans CoD Zombies avec Black Ops 3. Ces objets à usage unique offrent des capacités spéciales et sont définitivement retirés de l’inventaire une fois utilisés.

Les GobbleGums ont été controversés car les acheter à la machine coûtait cher, obligeant les joueurs à dépenser leur monnaie du jeu à plusieurs reprises jusqu’à obtenir la capacité souhaitée.

Bien que la monnaie du jeu dans Black Ops 3 puisse être gagnée sans dépenser d’argent, cela a ouvert la porte aux microtransactions dans BO6 avec le retour de cette fonctionnalité.

Treyarch a dissipé ces inquiétudes en confirmant que les joueurs n’auront pas besoin de dépenser d’argent en jeu pour obtenir des GobbleGums.

Activision

Pour obtenir des GobbleGums dans Zombies, les joueurs doivent les acquérir à partir de la machine Mr. Peeks, qui se trouve à un endroit aléatoire de la carte à chaque partie.

Une fois la machine localisée, les joueurs doivent interagir avec elle, et un GobbleGum est distribué aléatoirement. La machine se refroidit ensuite pendant un certain temps ou est immédiatement réinitialisée au prochain round.

Les joueurs peuvent stocker jusqu’à trois GobbleGums à la fois et les utiliser simultanément autant qu’ils le souhaitent.

Les GobbleGums non utilisés sont conservés entre les parties, et vous ne les perdrez pas en cas de déconnexion. Tous les objets non utilisés sont stockés dans un pack pouvant contenir jusqu’à cinq GobbleGums.

Les GobbleGums ne peuvent pas être lâchés ou partagés, mais vous pouvez changer de pack à tout moment pendant une partie via le menu du jeu. Changer de pack réinitialise l’ordre aléatoire du nouveau pack.

Il existe cinq raretés différentes : Rare, Épique, Légendaire, Ultra et Fantaisiste. Les capacités sont plus puissantes pour les raretés supérieures. Par exemple, Wonderbar est une rareté Ultra et garantit que l’arme suivante obtenue dans la Boîte Mystère sera une Arme Miracle.

Treyarch n’a pas révélé tous les GobbleGums qui seront disponibles au lancement.