Black Ops 6 Zombies Saison 1 Rechargée : Date, map Citadelle des morts et armes miracles

La mise à jour Rechargée de la Saison 1 de Black Ops 6 arrive début décembre et va apporter la plus grande mise à jour Zombies depuis le lancement du jeu. Au programme : une nouvelle map, des armes miracles, des événements inédits et bien plus encore.

Avec deux cartes Zombies déjà disponibles au lancement et une nouvelle seulement un mois plus tard, Treyarch accélère le rythme des ajouts pour le plus grand plaisir des fans. Cette mise à jour de mi-saison enrichit également Warzone avec le mode Ranked sur Urzikstan, des maps inédites en multijoueur et l’événement CODMAS.

Mais si vous êtes plutôt un adepte du mode Zombies, voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Rechargée de la Saison 1.

La mise à jour Zombies de la Saison 1 Rechargée sera disponible le jeudi 5 décembre. L’heure exacte n’est pas encore confirmée, mais les mises à jour de Call of Duty arrivent généralement aux alentours de 18h.

Pour rappel, la Saison 1 avait été lancée avec quelques heures d’avance, donc soyez attentif, car cette mise à jour pourrait arriver plus tôt que prévu.

La map Citadelle des morts

L’ajout principal de cette mise à jour est la toute nouvelle carte Zombies, Citadelle des morts. Cette map emmène l’équipe Requiem dans un château médiéval abandonné situé à Avalon.

En plus du château, vous pourrez explorer un village d’époque tout en affrontant des hordes de morts-vivants. Un nouveau type d’ennemi fera également son apparition dans cette forteresse en ruine.









Quand le secret principal de Citadelle des morts sera-t-il disponible ?

Le secret principal (quête principale) de la Citadelle des morts sera disponible dès le lancement de la carte. Contrairement aux quêtes principales de Terminus et Liberty Falls, qui avaient été activées quelques heures après le lancement, celle-ci sera accessible immédiatement pour tous les joueurs. Préparez-vous, car la course au premier décryptage promet d’être intense !

Contenu Zombies inédit

La mise à jour de la Saison 1 Rechargée enrichit également le mode Zombies avec de nombreux ajouts :

Un nouveau Perk-A-Cola (disponible également sur Liberty Falls et Terminus)

Une nouvelle Amélioration de combat

Un nouveau Mod de munitions

18 nouveaux Augments

Trois nouvelles saveurs de GobbleGums

Une arme de soutien craftable : le Canon à main

Nouvelles armes miracles

Un nouveau type d’ennemi

Armes miracles

Plusieurs armes miracles feront leur apparition avec la map Citadelle des morts. Selon des fuites, il s’agirait de la Lame ombrale et du Wunderwaffe DG-2.

Activision Le Wunderwaffe arrivera dans BO6 à un moment ou à un autre.

D’après le dataminer ‘alanthethird_90’, la Lame ombrale aurait quatre variantes, mais leurs spécificités restent inconnues pour l’instant. Quant au Wunderwaffe DG-2, il a été repéré dans les fichiers du jeu et aperçu dans la bande-annonce de Liberty Falls. Cependant, il n’est pas garanti qu’il soit disponible dès cette mise à jour.

Nouvelles armes

Trois nouvelles armes seront également ajoutées dans cette mise à jour et seront déblocables via des événements :

Le fusil à pompe automatique Maelstrom

Le fusil de précision AMR Mod 4 (similaire au Barret .50 Cal)

Une arme de mêlée : Couperet







Le Maelstrom promet d’être redoutable sur Citadelle des morts et les autres cartes. Quant à l’AMR Mod 4, sa puissance de feu en fera probablement un choix stratégique pour éliminer les ennemis à distance.

Nouvel événement Zombies

Un événement Zombies inédit est prévu pendant la Saison 1 Rechargée. Les développeurs n’ont pas encore dévoilé son contenu, mais ces événements incluent généralement des défis à accomplir pour obtenir des récompenses : Double XP, emblèmes, cartes de visite, et parfois même des armes exclusives.

De plus, de nombreux secrets secondaires devraient être disséminés sur la map Citadelle des morts.

En attendant toutes ces nouveautés, découvrez également le contenu prévu pour le mode multijoueur de Black Ops 6 suite au lancement de la mise à jour Rechargée de la Saison 1.