Les cinq meilleures armes et classes de Black Ops 6 Zombies

Que vous soyez sur Terminus ou Liberty Falls, voici les cinq meilleures classes à utiliser pour le mode Zombies de Black Ops 6.

Dans les modes Zombies traditionnels de Call of Duty, les joueurs n’avaient au départ qu’un pistolet et un couteau. Il fallait acheter de nouvelles armes ou ouvrir la Boîte mystère pour en obtenir d’autres. Black Ops 6 facilite la tâche des joueurs en offrant la possibilité de créer une classe personnalisée avec huit accessoires avant chaque manche.

De plus, les joueurs peuvent dépenser de l’Essence pour améliorer les dégâts de leurs armes en augmentant leur rareté aux Machines d’arsenal ou en ajoutant des mods de munitions. Et bien sûr, le mode Zombies ne serait pas complet sans la machine Sacré punch qui améliore les dégâts, la capacité des chargeurs et ajoute même des effets spéciaux dans certains cas.

Cependant, bien que toutes les armes puissent être améliorées, certaines options se distinguent plus que d’autres.

Les 5 meilleures armes du mode Zombies de Black Ops 6

Toutes les armes de cette liste sont efficaces dans leur version de base, mais elles brillent vraiment après un passage dans le Sacré punch.

5. Marine SP

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Frein de bouche

: Frein de bouche Canon : Canon de combat

: Canon de combat Accessoire canon : Poignée avant légère

: Poignée avant légère Crosse : Crosse équilibrée

: Crosse équilibrée Laser : Laser visée stable

: Laser visée stable Mods de tir : Tir rapide

Les fusils à pompe sont généralement performants en Zombies grâce à leurs dégâts élevés et leur capacité à éliminer efficacement les hordes d’ennemis. BO6 propose deux fusils à pompe au lancement, et les deux sont d’excellents choix.

Une fois amélioré avec le Sacré punch, le Marine SP se transforme en Bakunawa, inspiré de la mythologie philippine. Ce fusil à pompe amélioré ne souffre plus de temps de rechargement lent et affiche l’un des meilleurs taux de dégâts par seconde du mode de jeu. Notre classe améliore la cadence de tir, la précision au jugé, la mobilité et le contrôle de l’arme.

4. AS VAL

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Canon : Canon silencieux renforcé

: Canon silencieux renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

: Crosse équilibrée Laser : Laser visée stable

: Laser visée stable Mods de tir : Ressorts de recul

Les fusils d’assaut et mitraillettes dominent en Multijoueur, mais ces armes sont moins efficaces en Zombies en raison de leur plus faible taux de dégâts par seconde et de la taille réduite de leurs chargeurs. L’AS VAL est une exception rare grâce à son TTK extrêmement rapide.

Les joueurs pourront éliminer les ennemis sans difficulté avec l’AS VAL dans les manches avancées, et l’arme devient encore plus puissante après un passage au Sacré punch. Nous recommandons fortement l’utilisation du Chargeur étendu II pour augmenter la capacité de munitions et d’utiliser d’autres accessoires pour réduire le recul.

3. LR 7.62

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Frein de bouche

: Frein de bouche Accessoire canon : Garde-main léger

: Garde-main léger Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

: Crosse équilibrée Laser : Laser strelok

: Laser strelok Mods de tir : Tir rapide

Les vétérans du Zombies pourraient être surpris par ce choix, mais Black Ops 6 propose un fusil de précision qui mérite d’être utilisé. En tant qu’arme de base, le LR 7.62 n’est pas impressionnant en raison de sa lenteur de rechargement et de sa faible efficacité contre plusieurs ennemis.

Cependant, une fois amélioré avec le Sacré punch, le LR 7.62 acquiert une munition explosive unique. Au lieu de tirer comme un fusil de précision traditionnel, la version améliorée fonctionne comme un lance-grenades, capable d’éliminer des vagues entières de Zombies.

Notre classe améliore drastiquement la cadence de tir, ajoute des munitions et rend le fusil plus mobile. Il est essentiel d’acheter l’atout PhD Flopper en utilisant cette arme pour éviter les dégâts de zone qui pourraient vous tuer.

2. GS45

Canon : Canon forgé à froid

: Canon forgé à froid Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Crosse : GS45 Akimbo

: GS45 Akimbo Laser : Laser visée stable

: Laser visée stable Mods de tir : Tir rapide

Le Mustang & Sally est l’une des armes les plus emblématiques du mode Zombies de Call of Duty. Dans les anciens jeux, le M1911 était souvent considéré comme le pire pistolet, mais un passage au Sacré punch le transformait en Mustang & Sally avec des balles explosives.

Treyarch a ramené le Mustang & Sally avec le GS45, et il est aussi puissant que les fans s’en souviennent. Tant que vous parvenez à survivre avec sa version de base moins performante et que vous augmentez sa rareté, vous avez l’une des meilleures armes du jeu. Ou, si vous préférez économiser pour les manches avancées, vous pouvez acheter cette arme au mur avec une rareté de niveau 5.

Consultez notre guide pour en savoir plus sur l’utilisation de cette arme dans Black Ops 6.

1. ASG-89

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Étranglement intégral

: Étranglement intégral Canon : Canon forgé à froid

: Canon forgé à froid Accessoire canon : Poignée avant de ranger

: Poignée avant de ranger Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Crosse : Crosse légère

: Crosse légère Laser : Laser visée stable

: Laser visée stable Mods de tir : Tir rapide

Vous ne trouverez pas de meilleure arme en Zombies dans BO6 que l’ASG-89. Même certaines Armes Miracles ne lui arrivent pas à la cheville. Ce fusil à pompe semi-automatique déchiquette les Zombies grâce à son impressionnant taux de dégâts par seconde.

Le mod Tir rapide est indispensable pour augmenter la cadence de tir, et il est toujours utile d’avoir plus de munitions dans le chargeur. L’ASG-89 est l’option idéale pour les joueurs en solo grâce à sa capacité à éliminer des hordes tout en infligeant de lourds dégâts à une seule cible. Les armes à effet de zone ne sont généralement pas efficaces contre les boss, mais celle-ci fait exception.

Pour en savoir plus sur le mode Zombies de BO6, consultez notre guide sur l’emplacement du Sacré punch sur Liberty Falls et Terminus.