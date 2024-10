Black Ops 6 Zombies : emplacement du Sacré punch sur Terminus

Avant de commencer votre première partie de Black Ops 6 Zombies sur Terminus, il est essentiel de savoir où se trouve la machine Sacré punch et comment l’activer.

Les armes améliorées du Sacré punch bénéficient de dégâts accrus, de chargeurs agrandis, d’effets supplémentaires et de munitions de réserve augmentées. Cette machine est l’une des ressources les plus importantes du mode Zombies, car les ennemis deviennent de plus en plus puissants à chaque manche.

L’article continue après la publicité

Trouver le Sacré punch sur Terminus n’est pas une mince affaire puisqu’il s’agit de l’une des cartes les plus vastes de l’histoire du mode Zombies, avec plusieurs îles à explorer.

L’article continue après la publicité

Suivez alors notre guide pour trouver la machine emblématique.

Rétablir le courant dans l’installation

Activer le premier générateur AMP

Activision

Dès que vous apparaissez, avancez dans la pièce juste devant vous. Appuyez sur Carré sur PlayStation ou X sur Xbox pour activer le générateur AMP pour 500 Essences. Défendez le pod contre les Zombies pendant 30 secondes.

Activer le deuxième mod de maturation d’Aetherium

Activision

Descendez les escaliers et entrez dans le bâtiment à gauche. Achetez la porte suivante pour 750 Essences. Descendez un autre escalier et achetez la porte à droite pour 1000 Essences. Activez le deuxième générateur AMP pour 500 Essences.

Activer le troisième pod de maturation d’Aetherium

Activision

Retournez à l’extérieur depuis la zone précédente et achetez la porte verrouillée pour 1250 Essences.







Suivez les flèches violettes et déblayez les débris devant le Laboratoire Bio pour 1500 Essences. Rendez-vous au bout de la zone de la grotte et achetez la dernière porte pour 1750 Essences.

Activision

Au centre du Laboratoire Bio, achetez et défendez le dernier générateur AMP. Une fois cette étape terminée, l’ensemble de la carte sera alimenté en courant.

Remonter le monte-charge incliné

Activision

Une fois le courant rétabli, plongez dans l’eau en dessous du troisième générateur AMP et activez le monte-charge incliné pour 500 Essences.

Améliorer votre arme avec le Sacré punch

Activision

Après que la machine Sacré punch ait émergé de l’eau, elle est disponible. Notez cependant que son emplacement change en fonction de la manche atteinte.

L’article continue après la publicité

Au début de la manche 12, le monte-charge remonte à la surface, et à la manche 15, il redescend. Il est encore incertain si ce changement de position se produit toutes les trois manches ou selon un autre rythme.

Coût du Sacré punch

L’amélioration de votre arme au premier niveau coûte 5 000 points. Cependant, la deuxième amélioration vous coûtera 15 000 points et la troisième, 30 000 points.

L’article continue après la publicité

Chaque nouvelle arme que vous améliorez pour la première fois coûtera 5 000 points.

L’article continue après la publicité

Et voilà comment trouver le Sacré punch sur Terminus dans le mode Zombies de Black Ops 6. Avant de plonger dans l’action, n’oubliez pas de consulter notre tier list des meilleures armes ainsi que les meilleurs paramètres manette, PC et audio pour jouer au maximum de vos capacités.