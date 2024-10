Black Ops 6 Zombies : emplacement du Sacré punch sur Liberty Falls

Aucun mode Zombies de Call of Duty ne serait complet sans la fidèle machine du Sacré punch (ou Pack-a-Punch). C’est un outil essentiel, surtout à mesure que vous progressez dans les manches élevées, et il peut parfois être difficile à localiser, en particulier dans Black Ops 6 sur la carte Liberty Falls.

Black Ops 6 a introduit deux nouvelles cartes Zombies pour le plaisir des joueurs : Terminus et Liberty Falls. Ces deux environnements regorgent de zombies meurtriers, de nouveaux GobbleGums, d’armes miracles, et bien sûr, d’incroyables atouts. Cependant, rien de tout cela ne vous sera utile si vous ne pouvez pas éliminer les zombies à cause d’une arme trop faible.

L’article continue après la publicité

C’est là qu’intervient le Sacré punch. Pour les non-initiés, le Sacré punch est une machine qui améliore votre arme actuelle. Vous payez un certain coût, insérez votre arme, et en retour, elle ressort avec un nouveau skin et une puissance de feu nettement augmentée. Puisque cette machine est si cruciale, les développeurs aiment parfois la dissimuler.

L’article continue après la publicité

Voici donc l’emplacement du Sacré punch sur Liberty Falls dans Call of Duty: Black Ops 6, afin que vous puissiez déchaîner votre puissance sur les zombies, tout en arborant un look impressionnant.

L’article continue après la publicité

Où trouver le Sacré punch sur Liberty Falls

Le Sacré punch de Liberty Falls se trouve à l’intérieur de l’église du sommet de la colline, directement en face de l’entrée du bâtiment. Cet emplacement se situe à l’arrière de la carte, par rapport à votre point d’apparition initial.

Pour entrer dans l’église, vous devrez déverrouiller plusieurs portails fermés et traverser la carte, donc ce n’est pas quelque chose que vous pourrez faire dès le début de la partie. Cependant, nous avons réussi à y arriver au sixième round grâce au coût des portails.

L’article continue après la publicité

En rapport: Tous les équipements confirmés dans Black Ops 6

L’article continue après la publicité

Si vous avez du mal à trouver l’endroit, nous l’avons marqué sur la carte ci-dessous. Le cercle rouge indique l’emplacement du Sacré punch et le bleu montre où vous apparaissez dans le jeu.

Activision Pour atteindre Sacré punch, vous devrez traverser toute la carte.

Pour accéder à l’église du sommet de la colline, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous. Cela peut sembler un détour, mais vous pourrez en profiter pour accéder à la Boîte mystère en chemin :

Lancez la carte Liberty Falls et déverrouillez la barrière entre le magasin de glaces et la boutique Fast-forward. Cherchez la boutique Olly’s et contournez-la, en déverrouillant le portail devant vous. Montez les escaliers et continuez tout droit, en montant deux volées d’escaliers peu après. Continuez tout droit jusqu’à voir un établi de fabrication, puis tournez à gauche après le bâtiment et déverrouillez la porte en face. Localisez l’entrée principale de l’église et déverrouillez-la. Rendez-vous à l’arrière de l’église et placez votre arme dans le Sacré punch.

Étape 1 : Déverrouiller la première barrière

Activision

Vous vous retrouverez initialement sur un toit, et si vous regardez droit devant vous, vous verrez l’église que vous devez atteindre. Descendez du toit et dirigez-vous vers la barrière située entre le magasin de glaces et la boutique Fast-forward. Elle se trouve juste après l’enseigne Rest et le camion-citerne en feu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le coût de cette barrière est de 1 500 points, donc vous devrez d’abord éliminer quelques zombies.

Étape 2 : Déverrouiller la barrière de la boutique Olly’s

Activision

Une fois que vous avez passé ces portes, nous vous conseillons de vous diriger vers la droite, juste après l’établi de fabrication. Entre ces deux bâtiments, derrière un bus, vous trouverez la Boîte mystère. Vous voudrez sans doute récupérer une arme à utiliser et à améliorer avant de vous diriger vers le Sacré punch.

L’article continue après la publicité

Avec votre arme en main, contournez la boutique Olly’s et revenez à l’établi de fabrication que vous venez de passer. Traversez le magasin et déverrouillez le portail suivant, qui coûte 1 750 points.

L’article continue après la publicité

Étape 3 : Monter les escaliers

Activision

Une fois que vous êtes passé à travers du portail, montez les escaliers et continuez tout droit. Devant vous, vous verrez deux autres volées d’escaliers. Montez-les également, jusqu’à ce que vous voyez un établi de fabrication et un virage obligatoire à gauche.

L’article continue après la publicité

Vous êtes au bon endroit si vous marchez entre une maison et un mur de briques couvert d’herbe.

Étape 4 : Déverrouiller la porte du cimetière

Activision

Au bout de ce chemin, il y a une autre barrière, qui ouvre cette fois la porte du cimetière. Dirigez-vous vers la porte et déverrouillez-la pour 2 000 points.

Ce n’est pas donné, mais à ce stade, vous devriez être au-delà ou sur le point d’entrer dans la vague quatre. Éliminez les zombies restants et déverrouillez la porte dès que vous en avez l’occasion.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Étape 5 : Ouvrir l’église

Activision

Une fois le portail déverrouillé, vous serez presque dans l’église. Cependant, une barrière mystique bloque l’entrée. Heureusement, vos points vous permettront de la déverrouiller, comme pour les portails précédents.

Cette barrière coûte 2 250 points, mais heureusement, il y a suffisamment d’espace pour éliminer plus de zombies si vous avez besoin de points supplémentaires.

Étape 6 : Améliorer votre arme avec le Sacré punch

Activision

Une fois à l’intérieur de l’église du sommet de la colline, le Sacré punch se trouve juste devant vous, à l’arrière du bâtiment. Malgré son aspect délabré, la machine fonctionne parfaitement, alors prenez votre arme, insérez-la dans la machine et profitez de votre amélioration.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Coût du Sacré punch

L’amélioration de votre arme au premier niveau coûte 5 000 points. Cependant, la deuxième amélioration vous coûtera 15 000 points et la troisième, 30 000 points.

Activision

Les coûts du Sacré punch restent similaires à ceux des précédentes aventures Black Ops. Naturellement, chaque nouvelle arme que vous améliorez pour la première fois coûtera 5 000 points.

Et voilà comment trouver le Sacré punch sur Liberty Falls dans le mode Zombies de Black Ops 6. Avant de vous lancer, n’oubliez pas de consulter notre tier list des meilleures armes à améliorer, ainsi que nos paramètres de manette, PC et audio pour jouer dans les meilleures conditions.

L’article continue après la publicité