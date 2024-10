Black Ops 6 : tous les modes de jeu du multijoueur

Black Ops 6 proposera une vaste gamme de modes multijoueur dès son lancement. Voici la liste complète de chacun d’entre eux.

Black Ops 6 marque la 21ème édition de la célèbre franchise Call of Duty. En plus d’une refonte complète du système de mouvement, le jeu va revitaliser l’expérience Zombies et inclure une multitude de nouvelles armes à maîtriser.

Le mode multijoueur de Black Ops 6 va également subir une refonte significative, avec une grande variété de modes de jeu pour les joueurs qui souhaitent plonger dans l’action. Ces modes vont des classiques appréciés aux expériences nouvelles et améliorées, chacun ayant ses propres objectifs, tailles de lobby, et plus encore.

Voici chaque mode multijoueur confirmé dans Black Ops 6 et un aperçu de ce que chacun inclut.

Tous les modes multijoueur de Black Ops 6

Black Ops 6 comprendra au lancement 10 modes de jeu différents, avec quatre paramètres alternatifs qui ajoutent un niveau de difficulté et de défi supplémentaire.

Activision

Modes multijoueur standards de Black Ops 6

Match à mort par équipe (6v6) : Éliminez les joueurs ennemis pour faire gagner des points à votre équipe.

: Éliminez les joueurs ennemis pour faire gagner des points à votre équipe. Domination (6v6) : Capturez, gardez et défendez des objectifs pour gagner des points. À noter que les drapeaux incluent désormais une petite zone où les points peuvent être gagnés.

: Capturez, gardez et défendez des objectifs pour gagner des points. À noter que les drapeaux incluent désormais une petite zone où les points peuvent être gagnés. Recherche & Destruction (6v6) : Les équipes alternent entre poser et désamorcer une bombe. Pas de réapparition. La Kill Cam montre le dernier kill du round au lieu de la meilleure action.

: Les équipes alternent entre poser et désamorcer une bombe. Pas de réapparition. La Kill Cam montre le dernier kill du round au lieu de la meilleure action. Élimination confirmée (6v6) : Récupérez des plaques d’identification pour faire marquer des points à votre équipe et empêcher l’équipe adverse d’en marquer.

: Récupérez des plaques d’identification pour faire marquer des points à votre équipe et empêcher l’équipe adverse d’en marquer. Mêlée générale (8 joueurs) : Éliminez les ennemis pour gagner des points. Le premier à atteindre la limite de score remporte la victoire.

: Éliminez les ennemis pour gagner des points. Le premier à atteindre la limite de score remporte la victoire. Point stratégique (6v6) : Capturez et gardez la zone pour marquer des points pour votre équipe. Les points successifs sont numérotés pour faciliter le suivi de leur emplacement sur chaque carte.

: Capturez et gardez la zone pour marquer des points pour votre équipe. Les points successifs sont numérotés pour faciliter le suivi de leur emplacement sur chaque carte. Escarmouche (2v2) : Éliminez tous les joueurs ennemis en utilisant des classes prédéfinies pour gagner la manche. Pas de réapparition.

: Éliminez tous les joueurs ennemis en utilisant des classes prédéfinies pour gagner la manche. Pas de réapparition. Quartier général (6v6) : Rivalisez pour capturer le quartier général, puis défendez-le. Les réapparitions sont désactivées pour l’équipe qui détient le QG.

: Rivalisez pour capturer le quartier général, puis défendez-le. Les réapparitions sont désactivées pour l’équipe qui détient le QG. Ordre d’exécution (6v6) : Éliminez la CHV (Cible de haute valeur) tout en protégeant la vôtre. Les éliminations de CHV rapportent des points bonus à votre équipe.

: Éliminez la CHV (Cible de haute valeur) tout en protégeant la vôtre. Les éliminations de CHV rapportent des points bonus à votre équipe. Contrôle (6v6) : Les équipes prennent à tour de rôle l’attaque et la défense des zones.

Modes alternatifs

Le lancement de Black Ops 6 inclura quatre modes alternatifs pour certains des modes multijoueur les plus populaires, chacun ajoutant une touche unique.

Confrontation Domination (6v6) : Capturez, gardez et défendez des objectifs pour marquer des points pour votre équipe. Les séries de points sont désactivées.

: Capturez, gardez et défendez des objectifs pour marquer des points pour votre équipe. Les séries de points sont désactivées. Confrontation Match à mort par équipe (6v6) : Éliminez les joueurs ennemis pour marquer des points pour votre équipe. Les séries de points sont désactivées.

: Éliminez les joueurs ennemis pour marquer des points pour votre équipe. Les séries de points sont désactivées. Confrontation Ordre d’exécution (6v6) : Éliminez la CHV tout en protégeant la vôtre. Les éliminations de CHV rapportent des points bonus à votre équipe. Les séries de points sont désactivées.

: Éliminez la CHV tout en protégeant la vôtre. Les éliminations de CHV rapportent des points bonus à votre équipe. Les séries de points sont désactivées. Confrontation Élimination confirmée (6v6) : Récupérez des plaques d’identification pour marquer des points pour votre équipe et empêcher l’équipe adverse de marquer. Les séries de points sont désactivées.

Activision

Mode Hardcore

Pour ceux qui veulent tester leurs compétences dans le multijoueur de Black Ops 6, le jeu inclura également un mode impitoyable et difficile pour les joueurs les plus téméraires.

Le mode Hardcore activera le tir allié, limitera considérablement l’affichage du HUD et réduira drastiquement la santé. Ce mode sera accessible dans les playlists suivantes dès le lancement :

Match à mort par équipe

Ordre d’exécution

Domination

Point stratégique

Recherche & Destruction

Élimination confirmée

Mêlée générale

Confrontation Moshpit

Et voilà, vous savez tout sur les modes qui seront disponibles dès le lancement de Black Ops 6. Nous mettrons cet article à jour avec toute information supplémentaire pertinente au fur et à mesure des annonces.