Black Ops 6 supprime les jetons Double XP de MW3 manquant ainsi de respect aux fans fidèles

Lors du lancement de la Saison 1 de Black Ops 6, les joueurs ont eu la bonne surprise de découvrir que tous leurs jetons Double XP accumulés dans MW3 et Warzone étaient disponibles dans le multijoueur de BO6. Mais cette joie a été de courte durée puisque dès le lendemain, ces jetons ont été retirés, une décision vécue comme une gifle pour les fans les plus fidèles de la franchise.

Le système de progression des armes dans Black Ops 6 est particulièrement lent, ce qui a valu de nombreuses critiques aux développeurs. Après un retour massif des joueurs, ils ont ajusté le système, mais cela reste un investissement important, même avec du Double XP.

Pour les joueurs les plus assidus, voir des heures de jetons Double XP transférés dans leur inventaire offrait un immense soulagement. Cela leur permettait d’envisager de progresser rapidement et d’atteindre leurs objectifs. Mais cette opportunité a été brutalement retirée après seulement 24 heures.

Un correctif a supprimé ces jetons du mode multijoueur de Black Ops 6, les rendant uniquement utilisables dans MW3 et Warzone. Une décision perçue par beaucoup comme une incitation déguisée à jouer à ces autres jeux. Pour les joueurs ayant acheté BO6 dès sa sortie, le message semble clair : “Vous savez ce nouveau jeu que vous venez d’acheter ? Retournez jouer à autre chose.”

Une compensation qui frôle le manque de respect

Conscients de la frustration des joueurs, les développeurs ont tout de même proposé une compensation… mais celle-ci est loin d’être suffisante. En guise de “réparation”, les joueurs de Black Ops 6 ont reçu 45 minutes de Double XP gratuit. Une réponse dérisoire face aux dizaines d’heures de jetons perdus.

Pour ne rien arranger, il existe actuellement une faille permettant d’utiliser un jeton Double XP dans Warzone pour profiter des bonus dans le multijoueur de BO6. Si Activision est vraiment déterminé à priver les joueurs de ces jetons dans BO6, cette méthode sera probablement rapidement corrigée.

Cependant, cela prouve que le retrait des jetons dans BO6 n’est pas une erreur technique mais une décision délibérée et précipitée.

Dans le patch note de la dernière mise à jour, cette suppression est même décrite comme un “bug” qui nécessitait un correctif. Une justification qui sonne faux pour beaucoup de fans.

Le plus frustrant dans cette situation, c’est que Black Ops 6 offre une véritable bonne expérience multijoueur, probablement la meilleure depuis des années dans la franchise Call of Duty (si l’on met de côté les critiques sur les cartes). Cette qualité rend d’autant plus incompréhensible la décision d’Activision de pénaliser ses joueurs les plus engagés.

Les joueurs qui auraient profité de ces jetons sont précisément ceux qui investissent le plus de temps et d’argent dans le jeu, notamment en achetant des skins et des contenus additionnels. En retirant les jetons Double XP, Activision passe à côté d’une opportunité en or de renforcer sa relation avec sa communauté.

Les réactions des joueurs ne se sont pas fait attendre, et les critiques envers cette décision sont unanimes. Beaucoup espèrent qu’Activision reviendra sur cette décision et rendra aux joueurs ce qui leur appartient.

Pour un jeu qui a tant de potentiel, pourquoi risquer de s’aliéner ses fans les plus fidèles ?