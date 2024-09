Black Ops 6 : Cette stat folle de la Jackal PDW prouve qu’un nerf urgent est nécessaire

On pouvait s’attendre à ce qu’une méta apparaisse dès la bêta ouverte de Black Ops 6, mais ce qui a surpris les joueurs, c’est à quel point la Jackal PDW a dominé les parties. Actuellement, c’est de loin l’arme la plus puissante de Call of Duty, et les statistiques prouvent que la SMG doit être nerf avant la sortie officielle du jeu.

L’équilibrage des armes a toujours été l’un des challenges principaux dans les modes multijoueurs de Call of Duty. Et si les développeurs font de leur mieux avec des mises à jour régulières, de nombreuses armes sont ont été incroyablement dominantes au fil des années. Qui pourrait oublier les Akimbo Model 1887 complètement surpuissants dans MW2 en 2009, ou l’incroyable MP40 dans World at War ?

Et maintenant que le premier week-end de la bêta ouverte de Black Ops 6 est terminé, une nouvelle arme peut être ajoutée à cette liste, car la Jackal PDW est devenue la meilleure arme du jeu de Treyarch, avec des statistiques pour le moins impressionnantes.

Activision

Le 5 septembre, dernier jour de la bêta ouverte, la Jackal PDW était de loin l’arme la plus utilisée dans Black Ops 6. Selon WZRanked, 61 % des joueurs utilisaient cette arme. Pour le traduire en chiffres concrets, six joueurs sur dix dans une partie choisissaient la Jackal PDW.

Le XM4 était loin derrière, avec 18,5 % des utilisateurs qui l’ont adopté. Cela représente une différence de 42,5 %. Même en le comparant à d’autres SMG dans BO6, cela reste stupéfiant. La deuxième mitraillette la plus choisie dans cette classe est la C9, mais elle n’a qu’un taux de sélection de 3,73 %, et ce bien qu’elle soit la première SMG à être débloquée.

La domination de cette arme est encore plus évidente lorsqu’on la compare aux meilleures armes des autres jeux actifs de Call of Duty. Le fusil d’assaut MCW est la force dominante dans Warzone, mais il n’enregistre qu’un taux de sélection de 32,5 %, tandis que la Rival-9 de Modern Warfare 3 affiche un résultat similaire avec 34,7 %. In fine, on constate que le taux de la Jackal est presque deux fois plus élevé que ces deux-là, montrant donc à quel point elle prédomine sur le reste.

Quant à savoir pourquoi elle est si populaire, la réponse est relativement simple. La Jackal PDW est peut-être une SMG, mais elle inflige de bons dégâts à longue portée, tandis que sa cadence de tir est suffisamment rapide pour la rendre mortelle à courte portée. De plus, elle n’a pas beaucoup de recul, ce qui la rend facile à utiliser. Avec tous ces éléments combinés, vous obtenez une mitraillette solide à n’importe quelle distance et qui vous permet de tirer avec précision.

Certains joueurs se sont plaints que s’ils n’utilisaient pas la Jackal, ils se mettaient eux-mêmes dans une situation dans laquelle ils sont énormément désavantagés. Dans ce cas, la seule option est de la nerf pour qu’elle s’aligne avec le reste de la méta de Black Ops 6.

Heureusement, cela semble être la direction prise par Treyarch. Le studio a confirmé sa volonté de mettre en place des équilibrages avant que le deuxième week-end de la bêta ne commence le 6 septembre. Bien qu’ils n’aient pas spécifiquement mentionné la Jackal PDW, il est difficile d’imaginer qu’ils ne le traiteront pas comme le Striker de MW3, qui a subi une importante réduction de portée lorsqu’il dominait la bêta de ce jeu en 2023.