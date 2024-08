Black Ops 6 retiré de la base de données de la PS4 après que des centaines de personnes aient joué en avance

Après une série de fuites majeures, la version multijoueur de Black Ops 6 a finalement été retirée de la base de données de la PS4, mais cela ne signifie pas pour autant que les fuites vont s’arrêter.

Le 3 août, une version préliminaire du multijoueur de Black Ops 6 a été ajoutée en arrière-plan du PlayStation Store sur PS4, ce qui semblait être la version bêta prévue pour le 25 août. Des leakers et dataminers ont rapidement pu télécharger ce fichier, ce qui a conduit à la diffusion de nombreuses séquences en ligne.

Ces clips ont tout révélé, de la liste des cartes et des armes, aux atouts, et même une nouvelle carte pour Warzone.

Mais après presque une semaine entière de détails divulgués sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré de la base de données PS4 le 8 août. Cette suppression empêche tout nouveau joueur disposant d’une console jailbreakée d’accéder à cette version, dans le but de stopper enfin les fuites.

Cependant, bien que personne de nouveau ne puisse accéder à la version bêta, ceux qui l’ont déjà téléchargée peuvent continuer à l’utiliser pour l’instant. Insider Gaming a rapporté qu’un serveur Discord comptait des centaines d’utilisateurs jouant à cette version le 7 août, et rien ne les empêche actuellement de fouiller et de découvrir encore plus de fonctionnalités.

Avec tout cela en tête, ne soyez pas surpris de voir encore plus de fuites émerger dans les semaines précédant la bêta officielle à la fin du mois d’août.

Les vidéos qui ont fait surface ont suscité quelques inquiétudes parmi les joueurs, beaucoup commentant que le gameplay semblait “rudimentaire” d’un point de vue graphique. Mais il est important de se rappeler que toutes ces séquences proviennent d’une version old-gen de Black Ops 6, et non de la PS5, Xbox Series X|S ou du PC.

Heureusement, nous aurons un aperçu officiel de Black Ops 6 le 28 août lors de l’événement CoD Next, où encore plus de détails sur le multijoueur, Zombies, et la campagne seront annoncés.

