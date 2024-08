Black Ops 6 va remanier le QG de CoD et réduire la taille des téléchargements

Pour Black Ops 6, Activision a révélé ses plans pour simplifier les menus, réduire la taille des téléchargements et réorganiser le QG de Call of Duty.

Modern Warfare 2 a introduit le QG de Call of Duty (ou Call of Duty HQ) en 2022, servant de hub central pour la série. Les joueurs utilisent un seul menu de lancement pour accéder au multijoueur, à Warzone ou à d’autres titres CoD.

Cette fonctionnalité avait pour but de simplifier la navigation dans les menus, mais les joueurs ont estimé qu’elle était devenue plus confuse que jamais.

Les frustrations se sont accrues lorsque les joueurs ont découvert que la taille des fichiers du jeu augmentait en raison de l’espace occupé par le lanceur.

Avant le lancement de BO6 le 23 octobre, Activision a écouté les retours de la communauté et a mis en place une feuille de route pour réorganiser progressivement le QG de CoD.

Tout culminera à la mi-octobre avec une nouvelle interface utilisateur. CharlieIntel a partagé un aperçu de la nouvelle interface en action.

Les joueurs n’auront plus à s’inquiéter de faire défiler plusieurs menus verticaux et horizontaux, car la mise à jour placera tout sur une simple page d’accueil.

Comme on peut le voir dans la vidéo de présentation, les joueurs pourront sélectionner Zombies, Black Ops 6 ou Warzone et entrer rapidement dans une partie. De plus, une section en bas de l’écran affichera votre mode de jeu le plus joué ainsi que d’autres modes populaires.

Pour justifier ce changement, Activision a déclaré : « Cela réduit la taille combinée des fichiers de plusieurs jeux, permet de passer plus rapidement d’un jeu à l’autre pour les joueurs qui jouent à divers contenus, donne à Call of Duty: Warzone une place permanente où il n’est pas lié à un titre annuel unique, et permet de partager les paramètres et les fonctionnalités sociales entre les jeux. »

Tout commence avec la mise à jour Saison 5 Rechargée le 21 août. Cette mise à jour massive entame le processus de réorganisation et supprime Warzone en tant que téléchargement obligatoire.

Les joueurs ayant Call of Duty et la mise à jour Saison 5.5 installés recevront automatiquement la Bêta en tant que mise à jour de leur installation existante.

Et pour compenser les joueurs pour le lourd téléchargement, Activision offrira des jetons de double XP.

Nous aurons un premier aperçu de la nouvelle interface utilisateur lors de la Bêta le 30 août.