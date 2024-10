Black Ops 6 ramène enfin la véritable map Nuketown après 14 ans

Nuketown a été recréée, réinventée et remodifiée à plusieurs reprises pour rester présente dans les différents jeux Call of Duty. Cependant, Black Ops 6 marque un tournant en ramenant pour la première fois la version authentique de cette carte emblématique depuis le Black Ops original.

Lorsque Black Ops 1 est sorti fin 2010, Nuketown est rapidement devenue une map incontournable. Ce n’est pas la seule carte du jeu original à avoir résisté à l’épreuve du temps, notamment avec le retour de Firing Range à plusieurs reprises. Cependant, Nuketown se distingue comme l’une des maps les plus iconiques de la franchise.

L’article continue après la publicité

Depuis, elle a été revisitée dans divers jeux Call of Duty, notamment Black Ops 2, 3, 4, Cold War, ainsi que Declassified (le jeu exclusif à la PS VITA dont tout le monde a oublié l’existence) et CoD Mobile. Et cela sans compter les versions de la carte qui ont été intégrées aux modes Zombies, Blackout de BO4, et dans Warzone.

L’article continue après la publicité

Cependant, en dehors de la version mobile, l’apparence et l’ambiance originales de Nuketown étaient jusque-là confinées dans le premier Black Ops. Mais ce n’est désormais plus le cas.

L’article continue après la publicité

Certains diront que cela ferme la porte aux développeurs pour modifier la carte et essayer d’améliorer l’originale, mais on pourrait aussi argumenter que la version d’origine était parfaite telle qu’elle était.

En tenant compte du fait que beaucoup des joueurs actuels de Call of Duty n’ont jamais joué sur la version originale de Nuketown, ce retour est une réintroduction qui est plus que la bienvenue dans la franchise. Qui sait, peut-être que d’autres cartes emblématiques feront également leur retour dans les prochaines saisons ? Peut-être que tenter de changer ce qui n’était pas cassé n’était pas la bonne décision.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela dit, la majorité des cartes de Black Ops 6 sont totalement inédites. Les retours lors de la bêta ont toutefois été mitigés concernant ces nouvelles dispositions, bien que certaines d’entre elles ont clairement su se démarquer en apportant un vent de fraîcheur.

C’est une approche différente par rapport à Modern Warfare 3, où toutes les cartes de base provenaient de MW2 de 2009. Treyarch vise ici à proposer des cartes innovantes tout en rendant hommage aux classiques.