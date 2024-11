Black Ops 6 pourrait réintroduire un mode qui n’a pas été vu depuis une décennie

Selon des fuites, Black Ops 6 s’apprête à faire revenir un mode de jeu festif que les vétérans de Call of Duty connaissent bien. Ce mode, absent de la franchise depuis plus de dix ans et le très apprécié Black Ops 2, devrait raviver une douce nostalgie pour les joueurs de longue date.

En plus de 20 ans de Call of Duty, de nombreuses cartes, modes et fonctionnalités ont disparu, certaines laissant une empreinte plus marquante que d’autres. Parmi elles, les Party Games comme le célèbre Jeu d’armes ont souvent fait des apparitions sporadiques dans les derniers opus.

D’après une fuite de SemtexLeaks, un mode de jeu oublié pourrait enfin faire son retour dans Black Ops 6 : Tireur d’élite. Ce mode, à la fois compétitif et décontracté, pourrait bien offrir une dose de nostalgie parfaite pour les joueurs de la première heure.

Pour ceux qui n’ont jamais joué au mode Tireur d’élite, ou qui auraient oublié son fonctionnement, voici un rappel.

Tous les joueurs commencent avec la même arme, sélectionnée aléatoirement. Ils ont 45 secondes pour accumuler un maximum d’éliminations avec cette arme. Au bout des 45 secondes, l’arme change pour une autre, toujours choisie aléatoirement.

Ce processus se répète sept fois jusqu’à la fin de la partie. Le vainqueur est celui qui obtient le plus grand nombre d’éliminations.

Dans Black Ops 1 et Black Ops 2, les séries d’éliminations dans Tireur d’élite n’étaient pas récompensées par des bonus létaux, mais par de nouveaux atouts pour améliorer les performances du joueur. Il reste à voir si Black Ops 6 conservera cette même formule.

Dans les versions originales, les armes utilisées dans Tireur d’élite ne se limitaient pas aux équipements standards disponibles dans la création de classes. Des options mortelles comme la Machine de guerre ou le lance-roquettes Faucheuse faisaient également partie des rotations d’armes, ajoutant une touche de chaos amusant.

Il est encore incertain si Treyarch inclura ces éléments dans Black Ops 6, mais cette variété contribuait largement à l’attrait du mode à l’époque.

Pour l’instant, cette information reste une fuite non confirmée par les développeurs de Treyarch. Il ne faut donc pas trop s’emballer trop vite.

Toutefois, si cette fuite s’avère exacte, le retour de Tireur d’élite dans Black Ops 6 pourrait offrir aux joueurs une expérience rafraîchissante, à mi-chemin entre compétitivité et amusement.