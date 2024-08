Black Ops 6 pourrait réintroduire un mode controversé de Cold War à 40 joueurs

Call of Duty: Black Ops 6 promet le retour du multijoueur classique en 6v6 ainsi que le mode Zombies traditionnel avec des manches, mais il pourrait également marquer le retour d’un mode multijoueur issu de Cold War, qui avait totalement divisé les opinions à l’époque.

Un utilisateur de Reddit, ‘JedRhino’, a remarqué que la page de Black Ops 6 sur le PlayStation Store confirme que le jeu “supporte jusqu’à 40 joueurs en ligne avec PS Plus”. Plusieurs options sont possibles pour ce mode, et bien que Guerre terrestre ou Invasion soient les plus probables, il se pourrait que le mode Équipe d’assaut fasse également son retour.

Des leakers avaient déjà anticipé l’arrivée d’un mode à grande échelle, mais sans certitude sur sa nature exacte. En juillet dernier, ‘Vondyispog’ avait tweeté : “Un mode 20v20 arrivera à un moment donné dans Black Ops 6 après le lancement.“

Bien qu’il ait supposé qu’il s’agirait d’Armes combinées (la version Guerre terrestre de Cold War), il a ensuite ajouté : “Il y a aussi une possibilité qu’Équipe d’assaut puisse revenir.“

Et rapidement, les joueurs sur Reddit ont également spéculé dans ce sens.

Activision Équipe d’assaut incluait des mécanismes de Warzone comme les véhicules et les plaques d’armure.

Équipe d’assaut : un mode controversé de Cold War

Équipe d’assaut est un mode à grande échelle introduit pour la première fois dans Black Ops Cold War, qui semblait prometteur, mais qui a rapidement perdu de son attrait malgré un fort engouement initial.

Dans ce mode, 10 équipes de quatre joueurs étaient larguées dans des sections de la carte des Plaines de l’Oural pour accomplir des objectifs tout en s’affrontant.

Bien qu’il ait eu une base de fans passionnés grâce à ses parties chaotiques, Équipe d’assaut n’a jamais vraiment décollé. Les salons de jeu se vidaient rapidement en raison du manque de joueurs. Bien que son format basé sur des escouades ait été salué, les joueurs en solo trouvaient le mode soit ennuyeux, soit frustrant, car les joueurs aléatoires avaient tendance à courir partout, se battant ou tentant de compléter leurs propres défis.

Il est cependant bon de préciser que le mode annoncé pour 40 joueurs pourrait ne pas être Équipe d’assaut, mais si ce dernier revient dans Black Ops 6, il est probable que des changements majeurs soient apportés pour améliorer le format.

Nous en saurons plus sur Black Ops 6 et ses modes lors de l’événement Call of Duty Next le 28 août qui va se dérouler quelques jours avant le lancement de la bêta.