Black Ops 6 permet déjà de parcourir la future carte Avalon de Warzone

Bien qu’elle n’ait jamais été officiellement annoncée, des teasers et fuites d’une nouvelle carte de Warzone nommée Avalon circulent depuis des mois. Grâce à la sortie de Black Ops 6, les joueurs ont leur meilleur aperçu à ce jour de cette future map pour le Battle Royale.

Avalon a été repérée pour la première fois dans un teaser sur Rebirth Island, avec des références à son nom et une carte de la zone. Puis, les joueurs ont rapidement remarqué que le parcours d’entraînement de la bêta de BO6, situé sur la carte Protocol, se déroulait en réalité sur l’une des îles de cette nouvelle carte.

L’article continue après la publicité

Mais avec le lancement complet de Black Ops 6, les fans peuvent désormais avoir un aperçu encore plus précis d’Avalon, puisqu’elle est en fait dans l’une des 16 cartes du multijoueur.

L’article continue après la publicité

Comme l’a découvert Lightsfire, si vous lancez une partie privée sur Lowtown et activez les paramètres du mode Codcaster, vous pouvez sortir des limites de la carte et commencer à explorer la future carte de Warzone.

Bien qu’elle n’ait pas encore le niveau de détails et de textures de la carte finale, vous pouvez survoler la zone et visualiser la disposition des différents points d’intérêt (POI). Cela inclut des zones familières pour les fans, comme Firing Range et Hacienda issues respectivement de Black Ops 1 et 4, ainsi que Skyline, une autre carte de Black Ops 6.

L’article continue après la publicité

Après avoir testé cela nous-mêmes, nous pouvons certifier qu’Avalon est absolument immense, avec de vastes POI et des étendues de verdure qui les relient. La carte comporte également beaucoup d’eau, surtout dans la partie inférieure, ce qui pourrait rendre les dernières zones particulièrement intéressantes. Bien sûr, les développeurs pourraient encore effectuer des ajustements avant sa sortie officielle.

L’article continue après la publicité

Un utilisateur de Reddit, Dull-Caterpillar3153, a même créé une carte d’Avalon avec des noms pour chaque emplacement, basés sur leur apparence ou leurs noms d’origine en tant que maps. Bien qu’il s’agisse d’une carte créée par un fan, elle représente assez fidèlement la disposition que nous avons vue en jeu.

L’article continue après la publicité

Lorsque les premiers teasers d’Avalon sont apparus, beaucoup espéraient qu’elle serait la nouvelle carte Warzone qui arriverait avec l’intégration de Black Ops 6 pour la Saison 1. Cependant, la révélation d’Area 99 et l’annonce du retour de l’emblématique Verdansk début 2025 n’ont fait que retarder l’arrivée d’Avalon.

Selon un rapport d’Insider Gaming, Avalon devrait être la nouvelle carte Battle Royale de CoD 2025, qui devrait également ramener un certain nombre de cartes emblématiques de BO2 et conserver le nouveau système de mouvement omnidirectionnel.

L’article continue après la publicité