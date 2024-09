Les meilleures armes de Black Ops 6 – Tier list de la bêta

La bêta de Black Ops 6 est officiellement en ligne et la méta commence déjà à se dessiner, mais alors quelles sont les meilleures armes à utiliser ?

Treyarch a donné aux joueurs accès à une variété d’armes puissantes, des fusils d’assaut polyvalents aux mitraillettes mortelles. Cependant, déterminer laquelle est idéale n’est pas une tâche facile, et faire le mauvais choix pourrait vous reléguer en bas du tableau des scores.

Voici donc les meilleures armes de Black Ops 6 classées dans une tier list pour que vous sachiez lesquelles vous devriez absolument monter en niveau.

Tier list des armes dans Black Ops 6

Tier Armes S Jackal PDW, AMES 85, XM4 A C9, LR 7.62, AK-74 B XMG, SVD C Marine SP, Swat 5.56

Explication des tiers

S : Armes incontournables de la méta, efficaces sur presque toutes les cartes ou modes.

A : Options très solides qui ne vous décevront pas, mais qui peuvent manquer de la puissance des armes du tier S.

B : Armes moyennes qui brillent dans certaines situations, mais qui ne sont pas aussi compétitives dans l'ensemble.

C : Armes à éviter sauf si elles correspondent à votre style de jeu ou si vous en avez besoin pour une situation très spécifique.

Les meilleures armes de Black Ops 6

5. LR 7.62 – Meilleur sniper

Activision

Si vous souhaitez avec un sniper dans la bêta de BO6, il n’y a pas de meilleure option que le LR 7.62. Ce fusil de précision est une véritable menace à longue distance, éliminant les joueurs en un seul tir tant que vous visez des zones clés comme le corps ou la tête.

Bien sûr, il existe certaines cartes et scénarios où vous aurez besoin de quelque chose de plus adapté aux combats rapprochés, c’est pourquoi il se trouve en tier A plutôt qu’en S. Mais si vous jouez selon ses forces et choisissez bien vos positions de tir, il n’y a pas beaucoup d’armes plus faciles pour enchaîner les éliminations dans tout le jeu.

4. C9 – Meilleure arme de départ

Activision

La C9 pourrait être la première mitraillette que vous débloquez dans Black Ops 6, mais c’est aussi l’une des options les plus puissantes. Elle ressemble fortement à la MP5, et les joueurs de CoD se sentiront immédiatement à l’aise avec sa cadence de tir rapide et sa portée impressionnante.

De plus, elle est extrêmement facile à utiliser grâce à son faible recul. Ainsi, même si vous vous habituez aux mouvements revus et apprenez les cartes, vous pouvez être sûr que votre visée et votre précision ne seront pas un problème si vous utilisez notre meilleure classe de la C9.

3. XM4 – Meilleure arme polyvalente

Activision

Les fans étaient ravis d’apprendre que le XM4 ferait son retour dans Black Ops 6 après avoir dominé Black Ops Cold War, et ce fusil d’assaut emblématique ne déçoit pas. Bien qu’il n’excelle pas nécessairement dans un domaine spécifique, sa force réside dans sa polyvalence.

Si vous préférez éliminer des ennemis à distance, le XM4 peut largement se défendre, mais avec le Tir Rapide, il peut aussi rivaliser avec les mitraillettes. Si vous vous demandez comment l’équiper, n’hésitez pas à consulter notre meilleure classe du XM4.

2. AMES 85 – Meilleur fusil d’assaut

Activision

Bien que BO6 encourage le mouvement sur la carte et le combat rapproché, il y a encore beaucoup de place pour un fusil à longue portée de premier plan. L’AMES 85 est exactement cela, et il agit comme le contre parfait aux joueurs plus agressifs.

Alors que le XM4 est une excellente arme polyvalente, ce retour du KRIG 6 excelle lorsqu’il s’agit de neutraliser les ennemis à distance grâce à sa précision laser et son recul facile à maîtriser. En vous positionnant intelligemment sur la carte et en utilisant notre meilleure classe, vous pouvez facilement abattre les joueurs qui glissent et sautent avant qu’ils ne soient assez proches pour vous atteindre.

1. Jackal PDW – La meilleure arme de Black Ops 6

Activision

La meilleure arme dans la bêta de Black Ops 6 est la Jackal PDW, et de loin. Cette mitraillette à cadence rapide a littéralement dominé le premier week-end, capable de découper les joueurs en un instant grâce à son TTK démentiel.

Puisque BO6 met l’accent sur le mouvement et propose principalement des cartes en espaces réduits, la Jackal est parfaitement à l’aise dans pratiquement toutes les situations et incarne parfaitement ce que Treyarch vise cette année pour le multijoueur.

Ajoutez à cela qu’elle est aussi incroyablement facile à utiliser et qu’elle peut même être efficace à moyenne portée, et vous obtenez une arme qui surpasse toutes les autres. Consultez notre meilleure classe de la Jackal PDW afin de dominer tous vos adversaires.

Vous pouvez également consulter les meilleurs paramètres audio pour mieux entendre les bruits de pas des ennemis et les paramètres PC et manette idéaux pour vous donner un avantage sur la concurrence.