La meilleure classe de la XMG dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La XMG est une mitrailleuse redoutable dans Black Ops 6, capable d’anéantir vos ennemis avec son bon TTK et son recul minime. Voici la classe à utiliser pour maximiser le potentiel de cette LMG.

Comme toutes les mitrailleuses, la XMG excelle à moyenne et longue distance, où son bon TTK et son excellent contrôle sont un véritable atout. Évidemment, cette puissance est acquise au prix d’une mobilité largement inférieure aux mitraillettes et fusils d’assaut, qui restent les armes les plus populaires de Call of Duty.

Si vous cherchez un gameplay méthodique à longue distance, la XMG est faite pour vous, à condition de bien l’équiper. Découvrez la classe dont vous avez besoin pour faire des ravages.

La meilleure classe de la XMG

Accessoires

Bouche : Silencieux

Silencieux Accessoire canon : Poignée avant de ranger

Poignée avant de ranger Chargeur : Chargeur rapide I

Chargeur rapide I Poignée arrière : Poignée commando

Poignée commando Mods de tir : Tir rapide

Activision

La XMG est une arme peu mobile, mais profitant d’un recul très raisonnable et d’un bon TTK. Afin d’en faire une machin à tuer à longue distance, cette classe se concentre sur l’amélioration de l’ADS, afin que vous puissiez canarder en une fraction de seconde tout ennemi dans votre champ de vision.

Le Chargeur rapide I et la Poignée de commando sont donc ici pour s’occuper principalement de la vitesse de visée, avec également un petit bonus bienvenu à la vitesse de rechargement.

Le Silencieux est un incontournable des armes à longue distance. Les quelques instants dont les ennemis auront besoin afin de réaliser où vous êtes sont tout ce dont vous avez besoin pour obtenir une élimination.

Tir rapide est un excellent mod de tir, qui rend la XMG largement plus compétitive à moyenne distance, au prix d’une perte de contrôle. C’est un sacrifice raisonnable pour un gain significatif de cadence de tir, étant donné que la mitrailleuse reste parfaitement maîtrisable.

Enfin, la Poignée avant de ranger vient équilibrer la balance en redonnant un peu de contrôle du recul, tout en boostant votre vitesse de sprint.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Système trophy

On ne présente plus l’équipement tactique Stimulant, qui a la capacité de transformer de nombreux affrontements mal engagés en victoire. Utilisez-le dès que la situation vous échappe.

La Grenade à fragmentation est également un classique, permettant de contester une position ou de générer du chaos lorsque vous prenez la fuite.

Puisque la XMG encourage un gameplay peu mobile, vos ennemis essayeront souvent de vous débusquer de votre position à grands coups d’explosifs. Le Système trophy est l’outil idéal pour vous protéger.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Fonceur

Fonceur Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Dextérité

Atout avarice – Dextérité Spécialité de combat : Exécuteur

Puisque la XMG est peu mobile, c’est du côté des atouts qu’il vaut mieux chercher à contrer ce point faible. Fonceur et Pas de course vous permettront d’arpenter la map sans trop de soucis.

Afin de profiter au maximum des nouvelles fonctionnalités d’omnimouvement, rien de tel que l’atout Dextérité. On complètera le tout avec Assassin, qui vous octroiera de précieux points supplémentaires en interrompant les killstreaks.

Enfin, ces atouts activeront la spécialité Exécuteur, qui vient également donner un coup de pouce à votre mobilité.

Points fort et points faibles de la XMG

Point forts Points faibles TTK compétitif Mobilité faible Faible recul Vitesse de visée de base médiocre Bon viseur

La XMG se débloque au niveau 13 dans Black Ops 6. Elle n’est donc pas disponible dès les premières heures de jeu, mais vous n’aurez pas besoin pour autant de grind éternellement pour l’obtenir.

Les meilleures alternatives à la XMG

Vous souhaitez comparer la XMG aux autres armes de sa catégorie ? Nous vous conseillons de commencer par la PU-21, qui est une mitrailleuse tout aussi intéressante.

Si le manque de mobilité des LMG n’est finalement pas votre tasse de thé mais que vous avez aimé l’excellent contrôle de la XMG, optez pour l’excellent fusil d’assaut XM4.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la XMG, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.