La meilleure classe du Tsarkov 7.62 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Le Tsarkov 7.62 est un fusil tactique sous-estimé dans Black Ops 6 qui peut réaliser des éliminations en un coup, et avec la bonne classe, atteindre cette performance devient un jeu d’enfant.

Alors que la majorité des joueurs de Call of Duty préfèrent les armes automatiques comme le XM4 ou la Tanto .22, il y a des moments où l’on souhaite utiliser autre chose.

Le Tsarkov 7.62 est un fusil tactique capable de neutraliser les ennemis en un tir avec une portée impressionnante et une précision satisfaisante.

Découvrez notre classe pour transformer le Tsarkov 7.62 en une arme de précision redoutable, prête à dominer les parties les plus coriaces.

La meilleure classe du Tsarkov 7.62

Accessoires

Lunette : Otero point rouge

: Otero point rouge Bouche : Compensateur porté

: Compensateur porté Canon : Canon long

: Canon long Accessoire canon : Garde-main de précision

: Garde-main de précision Poignée arrière : Poignée express

Activision

Le Tsarkov 7.62 excelle lorsqu’on réalise des tirs à la tête, exploitant ainsi son potentiel d’élimination en un coup. Pour cela, une lunette de qualité est indispensable, et l’Otero point rouge est parfaite pour sa simplicité et sa clarté visuelle.

Le Garde-main de précision réduit les oscillations de visée, ce qui est essentiel pour les tirs à longue distance. Il réduit également le recul horizontal et le Compensateur porté diminue le recul vertical après le premier tir.

Le Canon long est un accessoire puissant qui améliore la portée des dégâts, ce qui est crucial pour le Tsarkov 7.62, qui ne tue en un coup que dans sa portée de dégâts maximale. Par défaut, cette portée est de 35 mètres, mais ce canon l’étend à 46 mètres, augmentant la portée d’élimination en un coup de 31 %.

Enfin, la Poignée express améliore la maniabilité de l’arme en augmentant la vitesse de visée de 25 %, ce qui permet de viser en seulement 275 ms. Ce temps de réaction est impressionnant pour un fusil tactique et rend l’arme plus compétitive face aux fusils d’assaut et mitrailleuses à moyenne portée.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade paralysante

Grenade paralysante Mortel : Hache de combat

Hache de combat Amélioration de combat : Système trophy

La Hache de combat est parfaite pour les situations d’urgence en éliminant instantanément un ennemi à courte portée, tandis qu’une Grenade paralysante peut vous donner l’avantage en aveuglant un adversaire.

Le Système Trophy bloque l’équipement ennemi, vous offrant une meilleure durée de survie.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Pillard

Pillard Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Financement

Financement Joker : Surarmement – C9

Surarmement – C9 Spécialité de combat : Exécuteur

Si Eclaireur peut sembler un choix logique pour une arme de précision, il est en réalité plus avantageux d’opter pour la spécialité Exécuteur, qui augmente la vitesse de mouvement et la régénération de santé après chaque élimination. Comme le Tsarkov n’a pas une grande mobilité de base, ce boost vous permet d’adopter un style de jeu plus agressif.

Pour débloquer Exécuteur, vous aurez besoin de trois atouts rouges. Assassin est un choix évident, car il marque les ennemis offrant des points bonus en cas d’élimination. Pillard vous permet de réapprovisionner vos munitions pour maintenir vos séries d’éliminations.

Financement complète cet ensemble en vous donnant un bonus de 150 points pour les scorestreaks à chaque réapparition, ce qui vous permet de cumuler plus facilement les drones.

Points fort et points faibles du Tsarkov 7.62

Point forts Points faibles Potentiel d’élimination en un coup Maniement lent Grand chargeur Cadence de tir lente Extrêmement satisfaisant à utiliser Très forte secousse lors des tirs

Le Tsarkov 7.62 se débloque au niveau 22, ce qui représente quelques heures de jeu.

Les meilleures alternatives au Tsarkov 7.62

Bien qu’il soit tentant de recommander le DM-10, un autre fusil tactique semi-automatique, le DM-10 reste une excellente alternative pour les amateurs de précision, avec une cadence de tir rapide et un TTK parmi les plus rapides de Black Ops 6.

Si vous souhaitez découvrir de meilleures alternatives méta au Tsarkov 7.62, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.