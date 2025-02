La meilleure classe du TR2 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Le TR2 marque le retour du FAL dans Black Ops 6, offrant aux adeptes du semi-automatique une arme redoutable lorsqu’elle est équipée des bons accessoires.

Depuis ses débuts dans Call of Duty: Modern Warfare 2, le FAL a toujours été un choix de prédilection pour les joueurs cherchant un fusil polyvalent et puissant. Après plusieurs années d’absence, il revient sous le nom de TR2, offrant une nouvelle opportunité d’exploiter son potentiel.

Voici la meilleure classe pour transformer le TR2 en une arme ultra efficace en multijoueur.

La meilleure classe du TR2

Accessoires

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon long

: Canon long Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu I

: Chargeur étendu I Poignée arrière : Poignée ergonomique

: Poignée ergonomique Crosse : Crosse lourde

: Crosse lourde Mods de tir : Tir rapide

Activision

Le TR2 bénéficie grandement de l’utilisation de huit accessoires avec Combattant artilleur. Ces emplacements supplémentaires vous permettent d’utiliser tout ce qui est nécessaire pour rendre l’arme aussi puissante que possible, avec notamment Tir rapide qui abaisse son TTK d’une lenteur de 300 ms à une vitesse beaucoup plus compétitive de 270 ms.

Cependant, le recul avec cet accessoire est loin d’être idéal, c’est pourquoi vous devrez également vous équiper du Compensateur et de la Poignée avant verticale pour le rendre plus contrôlable. De même, l’utilisation du Tir rapide vide votre chargeur plus rapidement, ce qui fait du Chargeur étendu I une bonne option pour éviter d’avoir à recharger aussi souvent.

L’utilisation de la Crosse lourde et du Kepler Microflex est un autre moyen de faciliter les tirs. Combinés, ces accessoires réduisent considérablement le flinch.

Pour compléter cette classe, utilisez la Poignée ergonomique pour améliorer plusieurs statistiques de maniabilité et le Canon long pour augmenter la portée. Compte tenu de la faible vitesse des balles du TR2, le Canon renforcé fonctionne également très bien, alors n’hésitez pas à expérimenter avec ces deux options pour voir ce qui vous convient le mieux.

En rapport: Cet accessoire de BO6 supprime complètement le recul du XM4 dans Warzone

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Cocktail Molotov

Cocktail Molotov Amélioration de combat : Pack d’assaut

Le choix de l’équipement dépend en grande partie de vos préférences personnelles, mais le Cocktail Molotov peut s’avérer utile pour brûler les ennemis de près, un domaine où l’utilisation du TR2 n’est pas toujours la plus aisée. De même, une Grenade flash peut être lancée pour aveugler vos adversaires vous donnant l’avantage dans un échange de coups de feu où vous seriez normalement désavantagé.

Avec le Pack d’assaut, vous pouvez couvrir une faiblesse du TR2 qui gaspille rapidement ses munitions.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Sillage

Sillage Joker : Combattant artilleur

Combattant artilleur Spécialité de combat : Exécuteur

Alors que le Combattant artilleur n’est pas nécessaire pour la plupart des armes, il fait une grande différence sur le TR2, car les différents défauts de l’arme ne peuvent être atténués que par l’utilisation de plusieurs accessoires.

En ce qui concerne les atouts, il est préférable d’utiliser ceux qui favorisent un style de jeu plus agressif, car le TR2 dépend des tirs à bout portant pour être compétitif. Pour l’agressivité, la spécialité de combat Exécuteur et les atouts rouges comme Dextérité, Assassin et Sillage sont les plus judicieux. Les avantages qu’ils procurent permettent de gagner plus facilement vos duels.

Points forts et points faibles du TR2

Point forts Points faibles Excellent TTK en tirant dans la tête Trop dépendant des tirs dans la tête pour être compétitif Portée impressionnante Recul assez élevé Arme iconique de Call of Duty Mauvaise maniabilité Surclassé par le Goblin MK2 et le DM-10

Vous pouvez débloquer le TR2 après avoir terminé les six défis de l’événement Traqueur des ombres.

Les meilleures alternatives au TR2

Si vous cherchez une alternative au TR2, le Goblin MK2 est alors une version améliorée du TR2, avec une meilleure mobilité et cadence de tir.

Pour un TTK encore plus rapide, le DM-10 est également une option redoutable.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta au TR2, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.