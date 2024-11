La meilleure classe de la Saug dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La Saug est une mitraillette survoltée introduite dans Black Ops 6 lors de la Saison 1. Découvrez les accessoires, atouts et équipements pour assembler sa meilleure classe.

Les SMG sont une catégorie d’armes particulièrement compétitives dans la méta de Black Ops 6. Les mitraillettes ultra-mobiles et au TTK rapide ont toujours été populaires dans Call of Duty, et c’est donc sans surprise que la Saug a immédiatement attiré l’attention des joueurs.

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que vous devez savoir pour construire la meilleure classe de la Saug.

La meilleure classe de la Saug

Accessoires

Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu I

Chargeur étendu I Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Mods de tir : Ressorts de recul

Activision

La Saug dispose de l’un des meilleurs TTK de Black Ops 6 à courte portée, mais son recul est particulièrement capricieux. Cette classe se concentre donc sur le contrôle du recul, avec le Compensateur porté, la Poignée avant verticale et les Ressorts de recul.

L’article continue après la publicité

La méta courte portée est sans pitié, et toucher le premier est crucial pour obtenir une élimination. C’est pourquoi nous optons pour la Poignée express, dont le bonus d’ADS vous permettra de viser – et donc de tirer avec précision – le premier.

L’article continue après la publicité

Enfin, la cadence de tir survoltée de la Saug rend presque obligatoire l’utilisation d’un Chargeur étendu I afin d’ajouter quelques précieuses munitions au chargeur.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Système Trophy

Pour complémenter le gameplay agressif de la Saug, la combinaison du Stimulant et Grenade à fragmentation fait des ravages.

En Amélioration de combat, un outil un peu plus défensif est à envisager, comme le Système Trophy qui fait souvent la différence lors de la prise d’objectifs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Ninja

Atout avarice – Ninja Spécialité de combat : Exécuteur

Côté atouts, le mot d’ordre pour cette SMG est mobilité. Black Ops 6 a mis le paquet sur l’omnimouvement, et la Saug avec les atouts adaptés est l’une des meilleures armes pour en profiter.

Dextérité et Pas de course vous aideront à vous déplacer à toute vitesse et à garder un maximum de contrôle de votre arme pendant vos acrobaties.

Grâce à Assassin, qui vous permettra de chasser les cibles qui s’amusent un peu trop avec leurs killstreaks, vous avez accès à la spécialité de combat Exécuteur pour encore plus de mobilité.

L’article continue après la publicité

Enfin, Fantôme complète parfaitement la classe en vous aidant à passer inaperçu lors de vos déplacements.

L’article continue après la publicité

Points forts et points faibles de la Saug

Point forts Points faibles Cadence de tir rapide Faible portée Excellent TTK à courte portée Beaucoup de recul Mobilité extrême Faible vitesse des balles

La Saug se débloque en complétant la page 3 du Battle Pass de la Saison 1.

Les meilleures alternatives à la Saug

Les mitraillettes déjantées ne manquent pas dans Black Ops 6, et les adeptes de gameplay nerveux n’ont que l’embarras du choix. Si la Saug ne vous convainc pas, donnez leur chance à la Tanto .22 et à la KSV.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la Saug, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.