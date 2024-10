La meilleure classe de la PP-919 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Les fans de la Bizon ont enfin de quoi se réjouir, car la PP-919 s’impose déjà comme une excellente mitraillette de Black Ops 6.

Apparue pour la première fois dans Ghosts, la Bizon a fait plusieurs apparitions dans les jeux CoD, et plus récemment sous le nom de Minibak dans MW2 et MW3. Malheureusement, elle n’a jamais trouvé sa place dans la méta de ces jeux, que ce soit en multijoueur ou dans Warzone.

L’article continue après la publicité

Vu la réputation peu flatteuse de la Minibak, certains joueurs craignaient que la PP-919 ne soit une déception de plus. Heureusement, Treyarch a enfin offert à cette mitraillette la refonte tant attendue.

L’article continue après la publicité

Trouver une meilleure mitraillette que la KSV reste difficile, mais la PP-919 rivalise aisément avec ce choix populaire.

La meilleure classe de la PP-919

Accessoires

Bouche : Compensateur porté

: Compensateur porté Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Chargeur : Chargeur rapide II

: Chargeur rapide II Poignée arrière : Poignée ergonomique

: Poignée ergonomique Mods de tir : Ressorts de recul

Activision

Le Compensateur porté améliore le recul horizontal et vertical au premier tir. Difficile de se passer de cet accessoire, même si l’arme possède déjà une bonne précision. Vous pouvez encore améliorer cela avec les Ressorts de recul.

L’article continue après la publicité

Le Canon renforcé vient ensuite augmenter la portée des dégâts et la vélocité des balles, rendant cette arme redoutable au-delà des très courtes distances.

L’utilisation du Chargeur rapide II est un choix évident. Avec une taille de chargeur de 64 balles de base, réduire cette capacité à 40 pour améliorer la vitesse de visée et de transition du sprint au tir vaut clairement le coup. Si 30 balles vous suffisent, optez pour le Chargeur rapide III pour une vitesse encore meilleure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, toute classe SMG a besoin de la Poignée ergonomique. C’est sans doute l’un des meilleurs accessoires du jeu, car il améliore considérablement la vitesse de tir après une glissade, un plongeon, et celle de la visée.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Agent dormant

Les grenades Frag et Flash sont un combo classique qui peut soit éliminer les ennemis, soit les déloger.

Bien que controversé, Agent dormant est la meilleure amélioration de combat dans BO6, car il vous déguise brièvement en allié pour les ennemis.

L’article continue après la publicité

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Fonceur

Fonceur Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Dextérité

Atout avarice – Dextérité Spécialité de combat : Exécuteur

Les petites cartes de BO6 sont parfaites pour le style de jeu run-and-gun avec une mitraillette. Dans cette optique, nous avons ajusté notre choix d’atouts et d’équipements pour un rythme rapide et agressif.

L’article continue après la publicité

Fonceur et Pas de course forment un duo redoutable. Fonceur améliore la vitesse de sprint et de sprint tactique lors du rechargement ou de l’utilisation d’équipement ce qui se combine parfaitement avec Pas de course qui est indispensable pour n’importe quelle mitraillette, augmentant la durée du sprint tactique.

L’article continue après la publicité

Traqueur révèle les traces de pas ennemies, facilitant ainsi votre chemin jusqu’à eux. Dextérité est un atout important avec une mitraillette il permet de réduire les mouvements de votre arme lorsque vous sautez, glissez et plongez, ce qui est extrêmement utile lorsque vous êtes constamment en mouvement.

Cette classe comprenant trois atouts rouges, vous accédez à la spécialité Exécuteur, qui augmente temporairement votre vitesse de déplacement et votre régénération lorsque vous enchaînez les éliminations.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Points fort et points faibles de la PP-919

Point forts Points faibles Capacité de chargeur incroyable Cadence de tir lente Excellente précision Profil de dégâts moyen Facile à utiliser Mobilité médiocre

La PP-919 se débloque au niveau 37, vous devez donc progresser un certain temps avant d’obtenir cette arme. Vous pouvez accélérer cette montée en niveau en consultant les meilleures méthodes pour progresser rapidement dans BO6.

Les meilleures alternatives à la PP-919

Si la PP-919 ne vous convient pas, la classique C9 (ou MP5) est toujours un excellent choix. Sinon, essayez le fusil d’assaut XM4, une arme polyvalente.

Si vous souhaitez découvrir de meilleures alternatives méta à la PP-919, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.