La meilleure classe du LW3A1 Frostline dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Le LW3A1 Frostline est le premier fusil de précision disponible dans Black Ops 6, mais cela ne signifie pas qu’il manque de puissance pour autant.

Les cartes de Black Ops 6 sont plutôt petites comparées aux autres jeux Call of Duty. Cependant, elles offrent de nombreux emplacements adéquats pour utiliser un sniper, et si vous préférez éliminer vos ennemis à distance, le LW3A1 Frostline est une option redoutable à ne pas sous-estimer.

Mais avant de commencer à viser les têtes, voici la meilleure classe du LW3A1 Frostline, avec les accessoires et atouts méta.

La meilleure classe du LW3A1 Frostline

Accessoires

Bouche : Frein de bouche

: Frein de bouche Canon : Canon long

: Canon long Sabot de crosse : Sabot de crosse de ranger

: Sabot de crosse de ranger Chargeur : Chargeur Rapide I

: Chargeur Rapide I Busc : Appui-joue express

: Appui-joue express Crosse : Crosse de combat

: Crosse de combat Laser : Laser de ciblage

: Laser de ciblage Mods de Tir : Tir rapide

Activision

Notre classe du LW3A1 Frostline vise à rendre le sniper plus rapide et plus réactif, tout en utilisant le joker Combattant artilleur qui permet d’ajouter des accessoires supplémentaires et conserver sa puissance à longue portée.

L’Appui-joue express réduit considérablement le temps de visée, garantissant le fait de tirer en premier, un point crucial sur les cartes plus petites. Ce gain est complété par le Chargeur Rapide I, qui réduit le temps de rechargement ainsi que par Tir rapide.

La Crosse de combat et le Sabot de crosse de ranger améliorent votre vitesse de déplacement globale, vous permettant de circuler rapidement sur les maps.

Dans les parties où vous voudrez adopter une position fixe de sniper, le Canon long va alors entrer en jeu en augmentant la portée des dégâts du Frostline, pour un impact maximal.

Enfin, la combinaison du Laser de ciblage et du Frein de bouche réduit le recul et les secousses, vous permettant de tirer avec précision même en cas de premier impact reçu.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Fumigène

Fumigène Mortel : Hache de combat

Hache de combat Amélioration de combat : Pack d’assaut

La Hache de combat vous offre une chance de tuer instantanément si votre lancer est précis, tandis que le Fumigène peut fournir une couverture utile si vous devez battre en retraite.

Le Pack d’assaut peut être déposé pour réapprovisionner en munitions et en équipement, ce qui est extrêmement utile si vous enchaînez les éliminations et que vous ne voulez pas risquer de manquer de munitions.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Atout 1 : Fantôme

Fantôme Atout 2 : Main leste

Main leste Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Combattant artilleur

Combattant artilleur Spécialité de combat : Aucune

Activision

Une bonne classe ne serait rien sans les bons atouts et équipements. Nous recommandons de commencer avec Fantôme pour rester caché des drones ennemis.

Main leste permet ensuite de passer rapidement à votre arme secondaire, pratique en cas de situation délicate.

Le Frostline est plutôt lourd comparé aux autres armes de Black Ops 6, mais Pas de course augmente la vitesse et la durée de votre sprint, vous évitant de vous sentir trop ralenti. Nous avons ajouté le joker Combattant artilleur pour équiper les trois accessoires supplémentaires mentionnés plus haut.

Points fort et points faibles du LW3A1 Frostline

Point forts Points faibles Élimination en une balle au torse ou au-dessus Manque de mobilité sans accessoires Très précis Cadence de tir lente en mode de tir à verrou Idéal pour les quickscopes

Le LW3A1 Frostline se débloque au niveau 4 dans Black Ops 6, en même temps que l’accès aux classes personnalisées. Cela devrait vous prendre seulement quelques parties si vous accumulez des éliminations et jouez les objectifs.

Les meilleures alternatives au LW3A1 Frostline

Si le LW3A1 Frostline ne vous convient pas, le LR 7.62 est alors une excellente alternative. Non seulement il est tout aussi puissant, mais il est également plus facile à manier grâce à son recul plus faible. Le SVD est également un choix relativement solide.

Consultez également notre tier list des meilleures armes de Black Ops 6 si vous souhaitez avoir plus de choix à votre disposition.