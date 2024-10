La meilleure classe de la KSV dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La KSV est une puissante mitraillette de Black Ops 6 qui rivalise avec les meilleures armes du jeu, et cette classe optimale en fait une arme de premier choix.

Il n’y aurait pas de jeu Call of Duty sans une sélection de mitraillettes redoutables, et Black Ops 6 ne déçoit pas de ce côté-là. Cette année, on y trouve certaines des mitraillettes les plus puissantes de la franchise, et la KSV est clairement dans le haut du panier.

Toutefois, on ne peut pas espérer dominer simplement en utilisant cette arme sans accessoires. Pour en tirer le meilleur parti, une classe optimisée est indispensable. Voici donc notre meilleure classe pour la KSV.

La meilleure classe de la KSV

Accessoires

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Compensateur porté

: Compensateur porté Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée de combat rapproché

La KSV souffre d’un recul horizontal assez marqué par défaut, mais cela peut être corrigé en utilisant la Poignée avant verticale et le Compensateur porté. Avec ces deux accessoires équipés, le contrôle du recul horizontal est amélioré de 40 %, rendant la visée beaucoup plus stable.

Le Canon renforcé est également un excellent choix, car il augmente considérablement la vitesse des balles. C’est un point faible de la KSV. Améliorer cette statistique est donc crucial pour étendre sa portée et rester compétitif même à distance.

Avec ces problèmes résolus, les accessoires restants peuvent être utilisés pour encore améliorer cette mitraillette. La Poignée de combat rapproché, qui booste massivement la vitesse de transition du sprint au tir ainsi que de glissade au tir, est un choix évident puisqu’elle vous permet de traverser la carte rapidement sans être ralenti par une maniabilité limitée.

Le dernier emplacement d’accessoire est assez flexible, mais l’utilisation d’une lunette méta comme le Kepler Microflex est un choix sûr. Cette lunette rend le suivi des ennemis très facile, ce qui est un gros atout dans Black Ops 6, surtout avec la rapidité permise par l’omnimouvement.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade paralysante

Grenade paralysante Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Pack d’assaut

Pour l’équipement, optez pour la simplicité avec une Grenade à fragmentation et une Grenade paralysante. Ces classiques sont toujours aussi efficaces aujourd’hui.

Le Pack d’assaut peut être déposé pour réapprovisionner en munitions et en équipement, ce qui est extrêmement utile si vous enchaînez les éliminations et que vous ne voulez pas risquer de manquer de munitions.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Atout 1 : Dextérité

Dextérité Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice (Ninja)

Atout avarice (Ninja) Spécialité de combat : Exécuteur

La spécialité de combat Exécuteur s’accorde parfaitement avec la KSV, offrant des améliorations temporaires de soin et de mobilité à chaque élimination. Cela crée une excellente synergie avec une mitraillette comme la KSV, qui dispose de stats de mobilité élevées permettant de courir et d’enchaîner les éliminations facilement.

Pour débloquer Exécuteur, vous devrez utiliser trois atouts rouges. Le plus fort de ceux-ci est Pas de course, qui augmente la durée du sprint tactique, une option puissante pour maintenir un rythme effréné. Associé à Dextérité, cela réduit les mouvements d’arme inutiles en sautant, glissant et plongeant, rendant tous ces déplacements plus efficaces.

Le troisième atout rouge indispensable est Assassin, qui marque les ennemis et les fait lâcher des Packs de prime en cas de mort. Ces packs peuvent ensuite être collectés pour accumuler des points. Avec le Joker Atout avarice, vous obtenez un quatrième emplacement d’atout pour Ninja, qui réduit le bruit de vos pas, facilitant ainsi les attaques furtives.

Points fort et points faibles de la KSV

Point forts Points faibles TTK compétitif Faibles dégâts Dispersion serrée en tir instinctif Assez médiocre à longue portée Cadence de tir rapide Vitesse des balles lente Faible recul Rechargement lent

Vous pouvez débloquer la KSV assez rapidement dans Black Ops 6 puisque cette mitraillette est disponible dès le niveau 7.

Les meilleures alternatives à la KSV

La Jackal PDW partage plusieurs points communs avec la KSV. Ce sont deux mitraillettes efficaces à courte et moyenne portée. Cependant, la KSV a une cadence de tir plus rapide, ce qui la rend moins facile à contrôler, mais plus redoutable en combat rapproché.

Pour d’autres classes dans Black Ops 6, consultez notre tier list des meilleures armes, qui classe chaque arme de la meilleure à la moins efficace, ainsi que les meilleures classes pour la Tanto .22 et la C9, deux mitraillettes exceptionnelles qui pourraient parfaitement convenir si la KSV ne vous satisfait pas entièrement.

