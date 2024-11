La meilleure classe du Krig C dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Introduit lors de la Saison 1 dans Black Ops 6, le Krig C est un fusil d’assaut combinant portée, précision et simplicité d’utilisation. Découvrez la meilleure classe de cet AR ultra-polyvalent.

La versatilité est une qualité précieuse pour une arme dans Call of Duty, et beaucoup des fusils d’assaut de premier ordre privilégient la fiabilité à la puissance de feu. Le Krig C fait incontestablement partie de ces AR faciles à prendre en main et terriblement efficaces à toutes les distances.

Voici les accessoires, atouts et équipements dont vous aurez besoin pour profiter au maximum du Krig C.

La meilleure classe du Krig C

Accessoires

Lunette : Kepler Microflex

Kepler Microflex Bouche : Silencieux

Silencieux Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée commando

Activision

Le Krig C est le plus efficace à moyenne-longue portée, où sa précision lui permettent d’engager efficacement les affrontements. Afin de renforcer ce point fort, équipez un Canon renforcé, et un Silencieux afin de ne pas vous faire immédiatement repérer.

À longue portée, l’iron sight de ce fusil d’assaut est bien trop imprécis, et c’est pourquoi il est vivement conseillé d’investir dans une lunette. Le Kepler Microflex est notre coup de cœur, mais n’hésitez pas à adapter ce paramètre à vos préférences.

Enfin, les deux derniers accessoires renforcent le contrôle du recul ainsi que la maniabilité, grâce à l’excellente combinaison de la Poignée avant verticale et de la Poignée commando.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade paralysante

Grenade paralysante Mortel : Bombe collante

Bombe collante Amélioration de combat : Amplificateur acoustique

Les explosifs sont très efficaces dans Black Ops 6, et tout un panel de choix est viable dans la méta. Pour le Krig C, nous vous conseillons la Grenade paralysante et la Bombe collante.

Avec ce fusil d’assaut en main, l’idéal est d’opter pour un gameplay moyenne-longue distance plutôt que pour un style run and run. L’Amplificateur acoustique peut grandement aider à maintenir une position avantageuse en vous prévenant de l’arrivée d’ennemis.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Ninja

Ninja Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Sang-froid

Sang-froid Joker : Atout avarice – Vigilance

Atout avarice – Vigilance Spécialité de combat : Éclaireur

Pour cette classe axée sur la longue distance et la discrétion, il est intéressant d’aller chercher la spécialité de combat Éclaireur, qui permet de voir les ennemis à travers les murs après leur réapparition.

Afin de le débloquer, il faut investir dans des atouts bleus. Ninja, Traqueur et Sang-froid sont une combinaison très efficace pour maximiser vos chances de repérer vos ennemis avant qu’eux ne vous repèrent. Avec une arme au TTK moyen comme le Krig C, vous cherchez à tout prix à engager le combat avec un avantage.

Terminez votre classe avec l’atout avarice Vigilance, qui est une assurance supplémentaire pour éviter de rester dans les lignes de mire ennemies.

Points forts et points faibles du Krig C

Point forts Points faibles Arme polyvalente Recul capricieux en tir soutenu Simple à prendre en main TTK moyen Efficace à toutes les portées Cadence de tir lente

Le fusil d’assaut Krig C se débloque à la 6ᵉ page du Battle Pass de la Saison 1.

Les meilleures alternatives au Krig C

Les fusils d’assaut versatiles ne manquent pas dans Black Ops 6, et plusieurs armes du même acabit sont à votre disposition si vous vous lassez du Krig C. Le Model L et le XM4 sont deux alternatives méta que nous ne pouvons que vous conseiller.

Pour découvrir d’autres alternatives méta au Krig C, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.