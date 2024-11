La meilleure classe de la Kompakt 92 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La Kompakt 92 est une mitraillette redoutable dans Black Ops 6, mais pour en tirer le meilleur parti, il vous faut les accessoires et atouts adaptés.

En matière de combat rapproché, peu d’armes peuvent rivaliser avec la Kompakt 92 en termes de TTK.

Elle possède la meilleure cadence de tir de sa catégorie, mais pour en tirer pleinement profit en multijoueur, il est essentiel de contrôler son recul.

Voici donc la meilleure classe de la Kompakt 92 dans Black Ops 6.

La meilleure classe de la Kompakt 92

Accessoires

Bouche : Silencieux

: Silencieux Canon : Canon long

: Canon long Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu I

: Chargeur étendu I Poignée arrière : Poignée express

Activision

L’accessoire le plus important pour la Kompakt 92 est la Poignée avant verticale, car elle améliore considérablement le contrôle du recul, rendant l’arme bien plus maniable. Le Canon long augmente son efficacité à mi-distance, tandis que le Silencieux garantit votre discrétion sur la mini-carte.

Avec sa cadence de tir incroyable, vous risquez d’épuiser vos munitions très rapidement. C’est pourquoi le Chargeur étendu I est recommandé pour augmenter la capacité de vos chargeurs sans trop sacrifier votre mobilité. Vous pouvez opter pour le Chargeur étendu II si vous êtes prêt à supporter une visée légèrement plus lente.

Enfin, le premier tir est déterminant, nous vous conseillons donc la Poignée express pour augmenter la vitesse de visée. Avec cette combinaison d’accessoires, la Kompakt 92 conserve ses points forts tout en corrigeant certains de ses défauts.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Pack d’assaut

Côté équipement, la Grenade à fragmentation est idéale pour nettoyer les pièces rapidement, tandis que la Flash désoriente vos adversaires, facilitant leur élimination.

Après quelques kills, les munitions peuvent devenir un problème, mais avec le Pack d’assaut, vous pouvez vous réapprovisionner instantanément.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Ninja

Ninja Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Fantôme

Atout avarice – Fantôme Spécialité de combat : Éclaireur

Avoir les bons accessoires ne suffit pas sans les atouts et l’équipement adéquats. Le joker Atout avarice vous permet de disposer de quatre atouts au lieu des trois habituels. Ninja vous rend plus furtif en rendant vos mouvements silencieux, un atout essentiel pour les joueurs agressifs. Traqueur permet de voir les traces de pas des ennemis, vous offrant un avantage certain pour les traquer.

La mobilité est primordiale avec la Kompakt 92, et Pas de course augmente la vitesse et la durée de votre sprint tactique. Enfin, Fantôme vous aide à rester hors des radars ennemis, tandis que la spécialité Éclaireur vous permet de détecter les ennemis à travers les murs à chaque réapparition.

Points fort et points faibles de la Kompakt 92

Point forts Points faibles Cadence de tir inégalée Recul élevé TTK rapide Dégâts faibles à mi-distance

Pour débloquer la Kompakt 92, il vous faut atteindre le niveau 49, ce qui en fait l’une des dernières armes à débloquer. Vous devrez donc enchaîner les parties multijoueur et accumuler de l’XP, mais attention : si vous décidez de passer en mode Prestige, vous la perdrez seulement six niveaux après.

Les meilleures alternatives à la Kompakt 92

Si la Kompakt 92 ne vous convient pas totalement, tournez-vous alors vers la Jackal PDW qui est dotée d’un TTK fulgurant et d’une portée impressionnante.

La Tanto .22 est également un excellent choix, compensant sa faible cadence de tir par une portée de dégâts parmi les meilleures de sa catégorie.

Si vous souhaitez découvrir de meilleures alternatives méta à la Kompakt 92, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.