La meilleure classe du GPR 91 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Le GPR 91 est un chef-d’œuvre de stabilité dans Black Ops 6. Découvrez la meilleure classe de ce fusil d’assaut extrêmement satisfaisant à manier.

Les fusils d’assaut dominent la méta du tout nouvel opus de Call of Duty, mais certains passent un peu sous le radar. Bien qu’il ne dispose pas du meilleur TTK de sa catégorie d’arme, le GPR 91 est un AR qui mérite votre attention, surtout si vous aimez les armes avec un recul facile à gérer.

Si ses 4 balles pour tuer l’excluent du club des fusils d’assaut les plus destructeurs du jeu, sa polyvalence et sa gestion du recul hors norme en font l’arme parfaite pour débuter.

La meilleure classe du GPR 91

Accessoires

Lunette : Merlin Reflex

Merlin Reflex Bouche : Silencieux

Silencieux Canon : Canon rainuré

Canon rainuré Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée express

Activision

Grâce à son recul très faible de base, le GPR 91 a besoin de peu d’investissement dans ce domaine. Mais puisque cette classe s’oriente vers un gameplay moyenne à longue distance, Une Poignée avant verticale et tout de même la bienvenue afin que l’arme ne bouge pas d’un pouce pendant le tir.

Comme sa portée de dégâts est déjà très bonne, on opte pour le Canon rainuré afin d’augmenter la vélocité des balles, ce qui permet de facilement enchaîner les hits même à longue distance. Le Silencieux renforce encore ce gameplay à longue portée, en vous donnant l’opportunité de tuer vos ennemis avant même qu’ils n’aient compris d’où vient la menace.

La Poignée express vous permettra de viser un peu plus vite, et donc de toucher en premier plus souvent. Puisque le GPR 91 n’a pas un TTK très impressionnant, il est crucial d’être le premier à engager le combat.

Enfin, nous vous conseillons de remplacer l’iron sight assez médiocre de ce fusil d’assaut. Comme toujours, le choix d’une lunette est avant tout une question de goût. Pour nous, ce sera le Merlin Reflex.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Stimulant

Stimulant Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Pack d’assaut

Côté équipements, nous optons pour du grand classique : le Stimulant et la Grenade à fragmentation. Les deux sont extrêmement polyvalents, et peuvent faire la différence dans bien des situations délicates.

Le Pack d’assaut est vivement conseillé étant donné la bonne cadence de tir du GPR 91. Les balles partent vite, et il n’y a rien de pire que de tomber à court de munitions en pleine série d’éliminations.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Fonceur

Fonceur Atout 2 : Assassin

Assassin Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Dextérité

Atout avarice – Dextérité Spécialité de combat : Exécuteur

La mobilité est reine dans Black Ops 6, et c’est pourquoi opter pour un set d’atouts vous rendant plus rapide n’est jamais une mauvaise idée.

La combinaison de Fonceur, Pas de course et Dextérité vous permet de traverser la map à toute vitesse, et de profiter pleinement de l’omnimouvement qui fait le charme de ce nouveau Call of Duty. Ces trois atouts débloqueront également la spécialité Exécuteur, très utile pour fuir après un méfait ou pour enchaîner les éliminations.

Assassin est toujours bon à prendre, surtout avec une arme capable d’éliminer les cibles à longue distance, afin de récupérer des éliminations sur les adversaires un peu trop en confiance.

Points fort et points faibles du GPR 91

Point forts Points faibles Très peu de recul TTK inférieur aux fusils d’assaut méta Bonne cadence de tir Chargeur assez restreint

Le GPR 91 se débloque en atteignant le niveau 28 dans Black Ops 6.

Vous ne pourrez donc pas l’utiliser dès vos premières parties, mais ce fusil d’assaut reste une arme que vous pouvez débloquer relativement rapidement.

Les meilleures alternatives au GPR 91

Le GPR 91 a beaucoup de points communs avec le XM4, qui est aussi un fusil d’assaut très facile à contrôler, et capable d’enchaîner les kills à longue distance. Pour un peu plus de challenge, optez pour l’AK 74 et son TTK extraordinaire. En contrepartie, cet AR a un recul particulièrement capricieux.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta au GPR 91, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.