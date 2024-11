La meilleure classe de la GPMG-7 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

La GPMG-7 est une mitrailleuse redoutable dans Black Ops 6, idéale pour dominer à moyenne et longue distance. Pour en faire un véritable atout dans la méta, il est essentiel de l’équiper avec les meilleurs accessoires.

Il est clair que les fusils d’assaut comme l’AK-74 et le Model L sont puissants dans cette nouvelle année de Call of Duty, mais ce ne sont pas les seules armes automatiques capables de remporter des duels à distance.

Les mitrailleuses, comme la GPMG-7, se distinguent dans ce domaine, offrant une puissance de feu conséquente.

Afin d’en tirer le meilleur parti, voici la classe idéale de la GPMG-7, avec les accessoires, atouts et équipements les plus performants.

La meilleure classe de la GPMG-7

Accessoires

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Compensateur

: Compensateur Accessoire canon : Poignée avant de ranger

: Poignée avant de ranger Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Activision

La portée effective de la GPMG-7 étant déjà excellente, vous n’avez pas besoin de l’améliorer davantage. En revanche, le contrôle du recul est crucial pour maximiser son impact. Le Compensateur réduit le recul vertical de 30 %, ce qui est un atout majeur.

La Poignée avant de ranger améliore également le recul, et notamment le recul horizontal, et augmente la vitesse de sprint pour rapprocher la mobilité de la GPMG de celle d’un fusil d’assaut, ce qui est un vrai plus au vu de sa puissance.

La Crosse équilibrée est également incontournable, car elle augmente la vitesse de déplacement latéral, la vitesse de mouvement et la vitesse de marche en visant, rendant l’arme plus maniable. Pour rendre la GPMG-7 encore plus réactive, la Poignée express booste la vitesse de visée de 20 %, un ajout appréciable pour compenser la lenteur de l’arme.

Enfin, la lunette Kepler Microflex est parfaite pour cibler des ennemis à longue distance.

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Mine-S

La Grenade à fragmentation est un grand classique de Call of Duty qui peut être utilisée pour exploser au moment parfait, et la Grenade flash permet d’aveugler les ennemis, les rendant vulnérables et faciles à éliminer.

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Protection balistique

Protection balistique Atout 2 : Logisticien

Logisticien Atout 3 : Folie mécanique

Folie mécanique Joker : Atout avarice – Financement

Atout avarice – Financement Spécialité de combat : Stratège

En jouant avec la GPMG-7, vous occuperez souvent des positions stratégiques pour contrôler des zones clés de la carte. La spécialité de combat Stratège est donc idéale, car elle vous permet de repérer les équipements et Améliorations de combat ennemis, ce qui est un avantage indéniable pour votre équipe.

Pour exploiter pleinement Stratège, optez pour trois atouts verts. Protection balistique est parfait avec une mitrailleuse, car il réduit les dégâts des explosifs ennemis, rendant plus difficile votre élimination.

Les deux autres atouts à privilégier sont Logisticien et Folie mécanique. Logisticien facilite les impulsions de reconnaissance et les drones, pour que votre équipe reste informée des positions ennemies en continu. Folie mécanique, quant à lui, double vos charges d’Améliorations de combat, vous permettant de placer plusieurs Mine-S et de verrouiller certains accès qui pourraient poser problème.

Points fort et points faibles de la GPMG-7

Point forts Points faibles TTK très compétitif Maniement assez lourd Cadence de tir rapide Mobilité en dessous de la moyenne Excellente portée de dégâts Vitesse de rechargement très lente Chargeur de grande capacité Manque de polyvalence

La GPMG-7 se débloque au niveau 52, ce qui signifie que vous allez devoir faire pas mal de parties avant de l’obtenir.

Les meilleures alternatives à la GPMG-7

Les autres mitrailleuses de Black Ops 6 ont également des qualités, le fusil d’assaut XM4 offre une alternative intéressante avec une cadence de tir rapide similaire à celle de la GPMG-7.

Si toutefois vous souhaitez absolument rester sur une mitrailleuse, nous vous conseillons alors la XMG.

Pour découvrir les meilleures alternatives méta à la GPMG-7, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.