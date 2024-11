La meilleure classe de l’AEK-973 dans Black Ops 6 : accessoires, atouts…

Si les fusils d’assaut et les mitraillettes sont souvent privilégiés en multijoueur dans Black Ops 6, l’AEK-973 est un fusil tactique dévastateur qui mérite toute votre attention.

Même après une décennie, le M8A7 de Black Ops 3 reste l’une des armes les plus puissantes de l’histoire de Call of Duty, avec son célèbre tir en rafale de quatre coups capable de neutraliser en un instant.

L’article continue après la publicité

Depuis, la franchise a vu passer de nombreuses armes à rafale, mais aucune n’a égalé le M8A7… jusqu’à l’arrivée de l’AEK-973.

L’article continue après la publicité

Le AEK-973 est un fusil tactique à rafale de trois coups capable d’éliminer en un tir jusqu’à une portée de 41 mètres. Certes, il présente un léger délai entre chaque rafale, ce qui le rend plus difficile à maîtriser, mais une bonne classe permet d’atténuer cette contrainte.

L’article continue après la publicité

La meilleure classe de l’AEK-973

Accessoires

Lunette : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Bouche : Compensateur porté

: Compensateur porté Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Mods de tir : Tir rapide

Activision

Le choix de la lunette dépend des préférences personnelles, mais la Kepler Microflex offre une ligne de visée nette, idéale pour les combats à courte et moyenne portée.

Le Compensateur porté améliore le contrôle du recul vertical pour le premier tir, tandis que la Poignée avant verticale réduit le recul horizontal. Ces deux accessoires sont essentiels pour l’AEK-973, car l’arme devient difficile à contrôler sans eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Poignée express vient ensuite augmenter considérablement la vitesse de visée, un atout crucial pour devancer les fusils d’assaut et mitraillettes plus mobiles.

Enfin, Tir rapide est l’accessoire le plus important pour l’AEK-973, car il réduit le délai entre les rafales tout en augmentant la cadence de tir. Bien que cet accessoire puisse augmenter le recul vertical et horizontal, le Compensateur porté et la Poignée avant verticale compensent ces pertes.

L’article continue après la publicité

Équipements et Amélioration de combat

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Grenade à fragmentation

Grenade à fragmentation Amélioration de combat : Agent dormant

Le combo de la Grenade paralysante avec la Grenade à fragmentation n’est plus à remettre en question tant il est efficace.

Agent dormant est probablement la meilleure amélioration de combat dans BO6, car elle vous déguise brièvement en allié pour les ennemis.

L’article continue après la publicité

Atouts, Joker et Spécialité de combat

Activision

Atout 1 : Ninja

Ninja Atout 2 : Traqueur

Traqueur Atout 3 : Pas de course

Pas de course Joker : Atout avarice – Fantôme

Atout avarice – Fantôme Spécialité de combat : Éclaireur

Avec l’amélioration des bruits de pas dans Black Ops 6, il est plus facile de localiser les ennemis. L’atout Ninja est alors nécessaire pour réduire le bruit de vos pas, vous rendant plus furtif. Traqueur révèle les empreintes de pas des ennemis, vous offrant ainsi un avantage stratégique pour les suivre.

L’article continue après la publicité

Pas de course est un excellent choix pour toute classe, car il prolonge la durée du sprint tactique, idéal pour échapper aux combats ou traverser la carte plus rapidement. Nous recommandons également le joker Atout avarice pour ajouter un atout supplémentaire et choisir Fantôme afin de rester invisible sur les radars ennemis.

Avec trois atouts bleus, vous débloquez la spécialité éclaireuse. Même si Exécuteur est une bonne alternative pour booster temporairement votre vitesse et votre régénération de santé après une élimination, Éclaireur est le meilleur choix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette spécialité vous permet de voir les ennemis à travers les murs après chaque réapparition, ce qui est précieux pour éviter de se faire spawn trap et pour connaître la position des ennemis sur la carte. De plus, un ping visuel apparaît lorsque vous êtes dans la ligne de mire d’un ennemi hors de votre champ de vision, vous donnant l’opportunité de réagir.

Points fort et points faibles de l’AEK-973

Point forts Points faibles Élimination en une rafale Cadence de tir lente Excellente puissance de dégâts Schéma de recul difficile à gérer Bonne capacité de chargeur Mobilité inférieure à la moyenne

L’AEK-973 se débloque au niveau 34. Il faut donc jouer un certain temps pour y accéder.

L’article continue après la publicité

Les meilleures alternatives de l’AEK-973

Si vous cherchez une arme aussi percutante que l’AEK-973, jetez un œil à l’AK-74. Le XM4 est également un choix solide.

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez découvrir de meilleures alternatives méta au AEK-973, découvrez notre tier list des armes dans Call of Duty: Black Ops 6.