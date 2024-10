Black Ops 6 va introduire des améliorations audio majeures

Les développeurs de Black Ops 6 ont révélé d’importantes améliorations audio à venir. Ces nouveautés devraient rendre le gameplay plus immersif et précis que jamais.

L’audio a toujours été un défi complexe dans les jeux de tir, quel que soit le développeur ou le type de jeu. Même avec les meilleurs paramètres, il est difficile d’obtenir le juste équilibre entre immersion et précision.

Dans des jeux comme Fortnite, Warzone, et bien d’autres, les joueurs se plaignent souvent de ne pas entendre leurs ennemis ou de certains sons qui sont trop forts et distrayants. Cependant, Treyarch semble avoir trouvé une solution en promettant de “livrer l’un des paysages sonores les plus impressionnants sur le plan technique.“

Dans un article de blog, le studio explique : “Treyarch améliore le paysage sonore en 3D à un nouveau niveau, permettant aux joueurs de mieux ressentir la localisation, la vitesse et la direction des activités environnantes. Cela les aide à réagir plus efficacement et à être encore plus immergés dans l’univers de Call of Duty: Black Ops 6.”

Une meilleure adaptation audio

Activision L’audio sera nettement amélioré dans Black Ops 6

L’une des priorités de l’équipe a été de se concentrer sur les sons des tirs distants. Cela permet aux joueurs de mieux comprendre la direction, la distance et le niveau de menace, facilitant ainsi l’identification de la position de l’ennemi et la préparation d’une contre-attaque.

Collin Ayers, designer audio, explique : “L’objectif de l’équipe audio pour Black Ops 6 est ce que nous appelons le champ de bataille adaptatif. Il s’agit d’un paysage sonore plus ciblé et directionnel, conçu pour fournir les informations dont les joueurs ont besoin au moment où ils en ont besoin, tout en réduisant les bruits inutiles.“

Ayers, accompagné de l’ingénieur audio William Cornell, ajoute qu’ils ont utilisé le Project Acoustics de Microsoft pour peaufiner chaque détail sonore. Que ce soit les bruits de pas dans un couloir, la pluie frappant une fenêtre, ou encore la manière dont les ondes sonores rebondissent sur différentes surfaces, tout a été testé et ajusté pour une précision maximale.

Mode casque amélioré

Black Ops 6 proposera également un nouveau Mode Casque Amélioré qui mettra l’accent sur les sons les plus importants pour le joueur à tout moment. Par exemple, les bruits d’ennemis qui s’approchent seront davantage accentués par rapport aux sons de vos coéquipiers derrière vous.

Ce mode utilise la technologie Head Related Transfer Function (HRTF) pour simuler de manière plus réaliste la manière dont les sons sont transmis des environnements du jeu jusqu’aux oreilles des joueurs.

De plus, il sera possible d’améliorer cette fonctionnalité en créant un “profil” qui prend en compte les attributs physiques du joueur, comme la forme de ses oreilles ou de sa tête.

Soutien à l’accessibilité

Enfin, Treyarch s’engage à offrir davantage de support en matière d’accessibilité dans Black Ops 6. Des options comme la compensation d’audition asymétrique et la réduction des acouphènes seront disponibles. Cette dernière remplacera le bruit gênant des grenades flash et de commotion cérébrale par un signal audio plus atténué.

Il est clair que l’équipe audio de Treyarch a travaillé d’arrache-pied pour amener Black Ops 6 à un niveau de perfection sonore encore jamais vu dans l’univers des jeux vidéo. Avec ces nouvelles fonctionnalités, les joueurs pourront sans aucun doute améliorer leurs performances et vivre une expérience encore plus immersive.