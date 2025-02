Black Ops 6 doit réintroduire une fonctionnalité Zombies de BO3 selon les joueurs

Un moddeur de Call of Duty estime que l’ajout d’outils de modding officiels pourrait redonner un second souffle au mode Zombies.

Depuis Black Ops 3, sorti il y a presque 10 ans, Activision n’a pas publié d’outils officiels de modding et de création de maps pour la communauté Call of Duty. Les outils de BO3 avaient été lancés en 2016, environ un an après la sortie du jeu. À l’époque, Treyarch expliquait que ces ajouts permettraient de “corriger les bugs plus efficacement, d’affiner l’expérience et de se rapprocher d’une suite complète de fonctionnalités sur PC.”

L’article continue après la publicité

Cependant, cette approche n’a pas été poursuivie dans les opus suivants de la franchise. Aujourd’hui, certains fans pensent que ces outils de modding pourraient être la clé pour revitaliser des modes comme le Zombies.

L’article continue après la publicité

Le retour des outils de modding pourrait revitaliser le mode Zombies

Face à la baisse d’intérêt pour Black Ops 6 chez les créateurs de contenu, un moddeur connu sous le nom de Gunoftruth a confié à VideoGamer son désir de travailler avec les dernières technologies du moteur IW.

L’article continue après la publicité

“Ce serait absolument incroyable de pouvoir tester les dernières technologies du moteur IW et les nouveaux outils de modding, pour voir ce que nous, membres de la communauté encore passionnés par les Call of Duty originaux, pouvons créer“, a-t-il déclaré.

Activision

Le moddeur estime que l’ajout d’outils officiels pourrait aider le mode Zombies à retrouver son éclat d’antan, en permettant aux créateurs d’intégrer des éléments de gameplay classiques dans les titres Call of Duty modernes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je veux que le Zombies retrouve son succès et revienne à ses jours de gloire, mais la franchise a pris la mauvaise direction. Le lancement d’outils de modding et des développeurs à l’écoute des retours pourraient inverser la tendance“, a-t-il ajouté.

Malgré son enthousiasme, Gunoftruth reste sceptique quant à la volonté d’Activision de réintroduire des fonctionnalités de modding. Selon lui, la communauté pourrait créer des contenus inspirés des maps Zombies et multijoueur originales, ce qui risquerait de “réduire leurs profits et de nuire au succès des sorties de l’année prochaine.“

L’article continue après la publicité

À ses débuts, le mode Zombies de Black Ops 6 était perçu comme le point fort du lancement. Le minuteur de pause, les nouvelles créatures et d’autres ajouts avaient suscité l’enthousiasme des joueurs, impatients de plonger dans l’expérience Zombies plus régulièrement.

L’article continue après la publicité

Cependant, les bugs de gameplay et les réactions mitigées face à des nouveautés comme The Tomb ont progressivement terni l’excitation de certains membres de la communauté.