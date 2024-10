Black Ops 6 : les différences entre la version actuelle et last-gen

Il est facile de passer à côté, mais il y a deux différences majeures entre Black Ops 6 sur les consoles actuelles (PS5, Xbox Series X|S) et sur les consoles de la génération précédente (PS4 et Xbox One).

En 2015, Black Ops 3 a été le dernier titre Call of Duty disponible sur Xbox 360 et PlayStation 3. Activision a donné aux fans trois ans pour passer à la génération de consoles suivante avant de stopper sa prise en charge et de se concentrer exclusivement sur la PlayStation 4 et la Xbox One.

En comparaison, cela fait maintenant quatre ans que Black Ops Cold War est sorti sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cependant, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les joueurs PlayStation 4 et Xbox One pourront toujours acheter Black Ops 6 sur les consoles de la génération précédente lorsque ce nouvel opus sortira le 25 octobre.

Étant donné que les anciennes consoles accusent quelques années de retard en termes de technologie, certaines fonctionnalités importantes ne seront pas disponibles dans les versions de BO6 sur ces consoles.

Les différences de Black Ops 6 sur les consoles actuelles et celles de la génération précédente

Activision

Selon CharlieIntel, deux différences principales ont été confirmées entre les consoles actuelles et celles de la génération précédente :

Pas de mode studio sur la génération précédente

Pas de prise en charge de l’écran partagé sur la génération précédente, quel que soit le mode

C’est la première fois qu’un jeu Call of Duty réintroduit le mode studio depuis Black Ops Cold War en 2020. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’enregistrer des clips et de les publier en ligne. Le mode studio avait ensuite été amélioré pour permettre aux joueurs de revoir leurs parties dans les modes Zombies et Blackout.

Cependant, comme le mode studio n’était pas présent dans la bêta et que Treyarch reste discret sur sa mise en œuvre, nous ne savons pas encore exactement comment il fonctionnera dans BO6.

De son côté, l’écran partagé est devenu une fonctionnalité oubliée dans de nombreuses franchises de FPS, mais les joueurs sur consoles actuelles pourront toujours en profiter dans certains modes de jeu de BO6.

En revanche, les joueurs sur les consoles de la génération précédente n’auront pas cette option et devront jouer en ligne avec leurs amis.

Pour plus d’informations sur Black Ops 6, consultez nos guides sur la date de début de la saison 1 et sur la question de savoir si les jetons Double XP seront transférables.