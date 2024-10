Black Ops 6 a ajouté une fonctionnalité indispensable que vous avez sûrement manquée

Call of Duty: Black Ops 6 a complètement révolutionné la célèbre franchise de FPS de bien des manières, mais il y a une fonctionnalité dont on parle peu, et pourtant, elle pourrait bien changer la donne en vous aidant à devenir un meilleur joueur.

Peut-être la plus grande évolution depuis l’ère des jetpacks, Black Ops 6 a introduit le concept de mouvement omnidirectionnel dans la franchise, un engagement des développeurs de Treyarch pour faire les choses différemment. Bien que certains joueurs aient exprimé des critiques, notamment concernant les cartes, le jeu est dans un bon état et a connu l’un des lancements les plus fluides de la franchise depuis des années.

L’article continue après la publicité

Mais ce n’est pas tout : les développeurs ont ajouté une fonctionnalité qui vous aidera à affiner votre précision et à maîtriser toutes les armes. Et vous la trouverez directement dans le Stand de tir.

L’article continue après la publicité

Cette fonctionnalité géniale, bien que discrète, est le Mur de recul, suspendu au plafond du Stand de tir. Vous pouvez l’activer ou le désactiver en fonction de vos besoins, et il vous permet d’observer le schéma de dispersion de n’importe quelle arme.

L’article continue après la publicité

Activision

Par exemple, dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez voir le schéma de recul de la mitrailleuse PU-21. Celui-ci commence par aller légèrement vers la gauche et vers le haut, avant de continuer à monter tout en déviant vers la droite.

Cela signifie que lorsque nous allons prendre la PU-21 en multijoueur, nous savons que nous devons légèrement tirer le joystick droit vers l’arrière et un peu vers la droite, puis le déplacer lentement vers la gauche pendant une période de tir prolongée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment faire apparaître le Mur de recul :

Ouvrez votre sélection de classes. Trouvez la classe que vous souhaitez tester. Appuyez sur le stick L3 pour accéder au Stand de tir. Une fois dedans, appuyez deux fois sur la touche Bas de la croix directionnelle. La première pression abaissera la cible mobile. La deuxième affichera le Mur de recul.

Cette fonctionnalité est parfaite si vous avez du mal à prendre en main une arme spécifique : par exemple, si vous essayez de débloquer tous les camouflages de maîtrise de BO6, vous pouvez rencontrer des difficultés avec certaines armes.

Rendez-vous simplement au stand de tir, prenez l’arme que vous avez besoin de pratiquer, et commencez à tirer. En un rien de temps, vous pourrez maîtriser le recul et commencer à éliminer vos adversaires avec facilité.