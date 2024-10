Black Ops 6 abandonne enfin l’arme la plus détestée de l’histoire de CoD

La liste complète des armes disponibles au lancement de Black Ops 6 a été dévoilée, et c’est un soulagement pour de nombreux fans de voir que l’une des armes les plus controversées de Call of Duty a été abandonnée.

Bien que chaque mode multijoueur de CoD soit géré par l’un des trois grands studios, les catégories d’armes proposées restent souvent les mêmes. Vous pouvez vous attendre à des fusils d’assaut polyvalents pour les combats à moyenne portée, des mitraillettes pour les affrontements rapprochés, et des snipers puissants pour éliminer les ennemis à distance.

Mais une autre arme est devenue un élément récurrent de la franchise, à la grande frustration de la communauté : le bouclier antiémeute. Cette arme principale controversée remplace l’arme de votre classe par un grand bouclier qui peut bloquer les balles, et entre de bonnes mains, rendre son utilisateur incroyablement difficile à tuer.

Heureusement, avec Black Ops 6, Treyarch a poursuivi sa tendance à laisser le bouclier antiémeute de côté. Le 18 octobre, le studio a révélé la liste des armes disponibles au lancement, et le bouclier n’était nulle part en vue.

Cela n’est pas une grande surprise, étant donné que le bouclier antiémeute n’a été inclus que dans un seul jeu de Treyarch, Black Ops 2, mais c’est tout de même un soulagement après avoir dû affronter des campeurs et des “tortues” au cours de ces trois dernières années.

Pourquoi l’abandon du bouclier antiémeute est une bonne nouvelle

De notre côté, nous avons toujours trouvé que ces boucliers allaient à l’encontre de ce qui rend Call of Duty si spécial, et les affronter dans Vanguard, MW2 et MW3 n’a fait que renforcer cette conviction. Non seulement ils ralentissent considérablement le rythme des parties lorsqu’un joueur expérimenté les utilise, mais il y a quelque chose de profondément frustrant dans le fait d’être tué par un bouclier impénétrable.

Certes, affronter un bouclier oblige à changer d’approche, en utilisant des explosifs ou en essayant de contourner l’ennemi pour exploiter sa faiblesse. Mais dans une franchise où les réflexes rapides et la précision sont primordiaux, ces “barrières ambulantes” récompensent les joueurs qui campent dans des coins et prennent leurs ennemis par surprise, plutôt que ceux qui font preuve de précision et d’agilité.

De plus, certains joueurs utilisent le bouclier antiémeute sur leur dos pour se protéger par-derrière, une tactique surnommée la “tortue”. Cela accentue encore la frustration, car ces joueurs utilisent souvent Surarmement pour équiper une autre arme principale tout en étant protégés de tout risque venant de l’arrière, ce qui punit les ennemis qui tentent de les contourner.

Pratiquement tous les jeux Call of Duty qui ont intégré le bouclier antiémeute ont vu un déferlement de publications sur les réseaux sociaux demandant son retrait ou son nerf. Si bien que lorsque la nouvelle est tombée, annonçant qu’il ne ferait pas son retour dans Black Ops 6, les joueurs ont exprimé leur enthousiasme.

Un utilisateur a partagé sur X : “Pas de bouclier antiémeute dans CoD cette année pour la première fois en trois jeux. Dieu est bon.” Un autre a posté : “J’espère que le bouclier antiémeute restera absent pendant tout le cycle de vie de BO6. Ça fait 3 ans qu’on supporte cette connerie.“

Certains regretteront l’absence du bouclier antiémeute

Bien sûr, il y a aussi des joueurs qui sont déçus de voir disparaître le bouclier antiémeute. Beaucoup soutiennent que l’utiliser efficacement est un art qui demande autant de compétence que n’importe quelle autre arme. Même si nous comprenons que cela puisse être frustrant de voir son arme de prédilection disparaître, avec Black Ops 6 offrant plus de mobilité que jamais, nous n’osons pas imaginer à quel point ces boucliers auraient dominé les parties en combinaison avec les nouveaux mouvements omnidirectionnels.

Il est également bon de garder à l’esprit qu’il y a toujours une chance que le bouclier antiémeute revienne en tant qu’arme post-lancement, avec les nouvelles armes ajoutées lors de chaque mise à jour saisonnière. Cependant, étant donné la tendance de Treyarch à les ignorer dans les jeux précédents, cela semble peu probable.

Bien qu’il y aura toujours des défenseurs du bouclier antiémeute, le fait que Treyarch l’ait supprimé de Black Ops 6 est indéniablement une bonne chose pour le rythme des parties. Il y aura toujours la possibilité de l’ajouter dans des événements temporaires ou des modes à durée limitée, mais le multijoueur principal de Black Ops 6 se concentre sur le skill pur et cela ne fera qu’améliorer l’expérience de jeu de tous.