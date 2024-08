La bêta de Black Ops 6 ne vous fera manquer aucune récompense de MW3 et Warzone

Bonne nouvelle pour les joueurs de Modern Warfare 3 et Warzone. Jouer à la bêta de Black Ops 6 vous permettra de progresser dans le Passe de combat de la Saison 5.

Avec les Passes de combat de Call of Duty offrant plus de Points CoD que vous n’en dépensez, il y a une véritable incitation à les compléter avant le début de la prochaine saison. Si vous n’avez pas encore terminé le Passe de combat de la Saison 5, vous pourriez être inquiet que deux week-ends passés à jouer à la bêta de Black Ops 6 ralentissent votre progression.

Heureusement, Activision a confirmé à l’occasion de la mise à jour Rechargée de la Saison 5 que “tous les joueurs gagneront de l’XP de Passe de combat en jouant à la bêta de Black Ops 6“. La bêta en accès anticipé se déroulera du 30 août au 4 septembre, suivie d’une bêta ouverte du 6 au 9 septembre, ce qui laisse amplement de temps pour essayer ce nouvel opus avant son lancement prévu le 25 octobre.

Activision

En 2021, la bêta de Vanguard permettait également de progresser dans le Passe de combat de Cold War et Warzone, mais cela n’a plus été le cas depuis. À la place, la bêta de Modern Warfare 3 vous récompensait avec un Jeton Double XP de Passe de combat d’une heure pour chaque jour de jeu.

La pré-saison de Modern Warfare 3 vous permettait également de progresser dans le Passe de combat de la Saison 6 de MW2, mais il n’est pas encore clair si Black Ops 6 permettra de faire de même.

Le Passe de combat de la Saison 5 de MW3 devrait être l’un des plus faciles à compléter, car non seulement vous le ferez progresser grâce à la bêta de BO6, mais les récompenses de connexion quotidienne offrent trois heures de Double XP de Passe de combat, et se connecter après la mise à jour Rechargée de la Saison 5 vous donne 10 passages de niveau et 10 jetons supplémentaires Double XP du Passe de combat.

Une astuce qui pourrait fonctionner (mais sans garantie) serait de vous connecter à MW3 ou Warzone, d’activer un jeton Double XP de Passe de combat, puis de basculer vers la bêta de Black Ops 6. Le jeton Double XP pourrait encore fonctionner, mais nous ne recommandons pas de le tester avec autre chose qu’un jeton de 15 minutes.

Vous pouvez également vous attendre à des récompenses telles que des skins d’opérateur, des plans d’armes et des cartes de visite à gagner durant la bêta, mais la liste des récompenses n’a pas encore été révélée.

