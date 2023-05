Aydan répond à ceux qui l’accusent de tricher sur Warzone 2 : “Ils ont juste besoin de s’améliorer”

Aydan s’est défendu contre des accusations de tricherie dans le mode classé de Warzone 2, fournissant des preuves afin de se disculper.

Ayant accumulé plus de 400 000 dollars au cours de sa carrière, Aydan s’est imposé comme l’un des compétiteurs les plus redoutables de l’histoire de Warzone. Malgré cette seconde place dans le classement des joueurs de Warzone ayant gagné le plus d’argent, sa passion pour le battle royale d’Activision s’est quelque peu estompée quand il a fait ses premiers pas sur Warzone 2.

Au mois de mars, Aydan a annoncé qu’il se retirait de la compétition et qu’il comptait arrêter de produire du contenu sur Warzone 2. Il a attribué sa décision à l’échec du jeu à fournir une expérience agréable ou gratifiante.

Cependant, tout a changé quelques semaines plus tard lorsque Activision a annoncé la World Series of Warzone, avec à la clé 1,2 million de dollars. Aydan a fait son grand retour sur la scène esport, mais cela n’a pas été sans frustrations.

Aydan réfute les accusations de tricherie

Un tout nouveau système de signalement a été introduit sur Modern Warfare 2 et Warzone 2, permettant aux joueurs de prendre les choses en main lorsqu’ils sont confrontés à des tricheurs ou à des joueurs toxiques. Cependant, comme il fallait s’y attendre, la communauté Call of Duty a très vite élevé la voix pour critiquer ce système à cause duquel des joueurs ont été bannis à tort.

Des pros de la Call of Duty League en ont également fait les frais, ce qui les a empêchés de prendre part au mode classé. Accuser les autres de tricher n’a rien de nouveau dans la communauté Call of Duty, mais heureusement les joueurs n’hésitent pas à prendre la parole pour se défendre.

Au cours d’une partie classée sur Warzone 2, Aydan a ressuscité un coéquipier puis s’est immédiatement retourné pour abattre un ennemi sur un toit. L’adversaire a accusé le joueur d’avoir triché, forçant Aydan à expliquer comment il a réussi ce coup d’éclat.

Dans le clip, Aydan explique clairement qu’il a entende un joueur adverse monter sur l’échelle. Il a orienté son opérateur vers le côté opposé du toit, de sorte qu’il serait plus facile d’engager un combat après avoir terminé la réanimation.

“Les gens regardent trop de chasseurs de tricheurs”, a affirmé Aydan. “Ils ont juste besoin de s’améliorer et de se préoccuper d’eux-mêmes.”

Alors que les deux derniers opus de la franchise continuent d’être un repaire de tricheurs, ce genre de situations risquent hélas de devenir de plus en plus fréquentes.