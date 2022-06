Avec ce récent buff, cette arme pourrait prendre Warzone d’assaut

Lorsqu’il s’agit de faire des ravages sur Warzone, le FFAR n’est peut-être pas la première arme à laquelle vous pensez, mais il ne faut pas le sous-estimer pour autant. Une fois correctement équipé ce fusil d’assaut peut être une option des plus viables.

Fut un temps, le FFAR était le roi de Warzone, dominant la méta alors que les joueurs se l’arrachaient sur le champ de bataille. Malheureusement, les développeurs ont eu un peu la main lourde lorsqu’il a fallu le rendre moins puissant, si bien qu’il a rapidement sombré dans l’oubli.

Advertisement

Bien sûr, de multiples buffs ont suivi, mais ils n’ont pas suffi à redorer le blason de l’arme, dont le recul instable et les dégâts modestes restaient dans les esprits. Néanmoins, tout a changé lors du lancement de la Saison 4, avec un nouveau buff pour le FFAR.

Le FFAR en passe de faire un retour en force sur Warzone ?

Dans une vidéo YouTube, le créateur de contenu Swagg a souligné son amour pour ce FFAR avec une portée augmentée, affirmant qu’il s’agit à nouveau d’une option incroyablement forte.

En effet, lors du lancement de la Saison 4, la portée maximale des dégâts du FFAR est passée à 28,6 mètres contre 25,4 mètres auparavant, ce qui signifie qu’il fait des dégâts plus importants à plus longue portée, et ainsi qu’il faut moins de tirs pour venir à bout de ses adversaires.

Advertisement

Bien sûr, pour permettre au FFAR de briller, encore faut-il miser sur les bons accessoires. Pour Swagg, tout repose sur le fait de tirer parti de la cadence de tir élevée de l’arme et de sa portée.

La classe du FFAR de Swagg sur Warzone

Bouche : Silencieux Agency

Silencieux Agency Lunette : Projecteur équipe Tigre

Projecteur équipe Tigre Crosse : Crosse Raider

Crosse Raider Poignée arrière : Revêtement de serpent

Revêtement de serpent Chargeur : Chargeur rapide Salvo de 50 cartouches

Même avec l’amélioration de la portée de ses dégâts, reste à voir si ce fusil d’assaut parviendra à se faire une place dans cette méta dominée par le NZ-41, le STG44, le Cooper et le Kilo 141.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, mieux vaut utiliser un sniper en plus du FFAR, la meilleure option actuelle étant le HDR.