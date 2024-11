Tous les nouveaux atouts et Jokers dans Warzone après l’intégration de Black Ops 6

La Saison 1 de Warzone introduit une variété de nouveaux atouts, marquant l’intégration très attendue de Black Ops 6 dans le Battle Royale.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Warzone, avec l’arrivée de toutes les armes et du système de mouvement omnidirectionnel de BO6 dans le Battle Royale. Mais ce ne sont pas seulement les armes qui font leur apparition. Le système d’atouts connaît aussi un remaniement complet, avec l’ajout de Jokers.

Voici tous les atouts et jokers disponibles dans Warzone suite à la mise à jour de la Saison 1.

Atout 1

Atout Comment l’obtenir Effet Grenadier Instantanément Les dégâts explosifs ralentissent la régénération de santé et la vitesse de mouvement des ennemis. Permet de lancer les équipements plus loin et de voir la trajectoire avant de lancer. Dextérité Niveau 20 Réduit le mouvement de l’arme en sautant, glissant et plongeant. Diminue les dégâts de chute. Pillard Niveau 26 Démarre avec un stock maximum de munitions pour l’arme principale. Permet de se ravitailler en munitions, équipements et plaques grâce aux ennemis vaincus. Survivant Niveau 47 La régénération de santé est plus rapide. Les alliés réaniment plus vite quand vous êtes à terre. Vétéran Événement Saison 1 Réduit les effets négatifs de certains équipements ennemis. En visant, réduit le tressaillement et prolonge la durée de la respiration bloquée. Réflexes Saison 1 Rechargée Retardement des explosifs déclenchés lorsqu’on court à proximité.

Atout 2

Atout Comment l’obtenir Effet Quartier-maître Instantanément Recharge les équipements au fil du temps (50 secondes). Démineur Niveau 8 Réduit les dégâts d’explosifs et de feu reçus. Repère les équipements ennemis et killstreaks à travers les murs. Traqueur Niveau 29 Permet de voir les traces de pas des ennemis. Les balles marquent brièvement un ennemi pour vous et votre équipe. Les ennemis qui vous mettent à terre sont automatiquement signalés. Sprinteur Niveau 32 Permet d’effectuer un sprint tactique illimité. Sang-froid Niveau 41 Invisible aux cibles d’IA et aux lunettes thermiques. Neutralise certains atouts et effets de reconnaissance ennemis. Régénération rapide Niveau 50 Tuer un ennemi ou insérer des plaques d’armure déclenche immédiatement la régénération de santé. Permet de mettre des plaques d’une seule main.

Atout 3

Atout Comment l’obtenir Effet Fonceur Instantanément Reduced movement penalties when reloading or using equipment. Reload while Tac Sprinting. Résolu Niveau 5 Taking damage from gunfire provides a boost to movement speed for a short duration. Fantôme Niveau 17 Indétectable par les radars ennemis en mouvement. Impossible à détecter par certains dispositifs. Œil de lynx Niveau 23 Les drones que vous déployez ont une portée 25 % plus large et affichent l’orientation des ennemis pour votre équipe. Détecte les joueurs équipés de Fantôme. Trempé Niveau 35 Remplit entièrement les plaques d’armure avec deux plaques au lieu de trois. Alerte maximale Niveau 44 Détecte les ennemis à proximité. Indique lorsqu’un ennemi vous vise.

Atouts lootables

Atout Effet Irradié Sous les effets du gaz ou d’un équipement, augmente la vitesse de déplacement, réduit les dégâts du gaz, et permet d’insérer des plaques d’armure. Voilé Lance une grenade fumigène en passant à l’état à terre.

L’intégration de Black Ops 6 dans Warzone marque le retour du système Pick 3 pour les atouts, abandonnant les packs de quatre atouts des versions précédentes. Comme en multijoueur, les joueurs peuvent sélectionner trois atouts différents, un dans chaque catégorie, pour les équiper dans leur classe.

La principale différence est que Warzone n’utilise pas les spécialités de combat, donc aucun bonus n’est offert pour avoir choisi des effets complémentaires.

Activision

Pour maintenir l’équilibre dans le mode Battle Royale, certains atouts ont été déplacés dans des catégories différentes. Par exemple, l’atout Fantôme se trouve dans la catégorie 3 au lieu de la catégorie 1.

En plus de votre classe personnalisée, deux atouts ne peuvent être trouvés que dans le butin au sol : Irradié et Voilé. Ces atouts ne peuvent pas être équipés à l’avance ; il faudra ouvrir des caisses et fouiller des bâtiments pour profiter de leurs effets en jeu.

Joker Comment l’obtenir Effet Cartouchière Niveau 15 Votre équipement inclut une sacoche de munitions. Surarmement Niveau 24 Équipe deux armes principales ou secondaires. Combattant artilleur Niveau 33 Ajoute trois accessoires supplémentaires à l’arme principale. Prêt au combat Niveau 38 Votre équipement inclut un drone et une boîte multifonction.

Black Ops 6 introduit également les jokers dans Warzone pour la première fois. Vous pouvez en équiper un seul dans votre classe, mais ils offrent des bonus puissants, comme la possibilité d’utiliser huit accessoires ou un drone gratuit.

À noter que Surarmement est maintenant verrouillé derrière un joker, au lieu d’être disponible par défaut. Ainsi, si vous aimez combiner un fusil de précision et une mitraillette pour couvrir toutes les distances, il vous faudra atteindre le niveau 24 pour l’équiper.

Et voilà tous les atouts et Jokers disponibles dans Warzone. Il ne reste plus qu’à choisir la bonne combinaison pour la nouvelle carte Area 99 ainsi que sélectionner l’une des meilleures armes de Warzone pour accompagner au mieux ces atouts.