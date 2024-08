Tous les atouts de Black Ops 6 qui ont fuité

Black Ops 6 proposera le système traditionnel d’atouts de Call of Duty. En plus des armes, killstreaks et équipements, vous devrez choisir trois atouts pour votre classe.

Voici la liste complète des atouts de Black Ops 6 qui ont fuité, ainsi que leurs descriptions.

Liste des atouts de Black Ops 6 qui ont fuité

Atouts 1

Atout Description Style de jeu Assassin Les ennemis en pleine série d’éliminations apparaissent sur la minimap et laissent tomber des packs de primes lorsqu’ils sont tués. Ramassez ces packs pour obtenir plus de points. Enforcer Pillard Réapprovisionne vos munitions et équipements à partir des ennemis tués. Enforcer Brute Les éliminations au corps à corps et les exécutions régénèrent votre santé et vous rapportent des points supplémentaires. Enforcer Ninja Déplacez-vous plus silencieusement. Recon Fantôme Indétectable par le radar ennemi et les drones lorsque vous êtes en mouvement. Recon Gilet pare-balles Réduit les dégâts des explosions et du feu. Strategist Masque tactique Résistance aux grenades flash et de concussion, ainsi qu’au gaz neurotoxique ennemi. Strategist

Atouts 2

Atout Description Style de jeu Dextérité Réduction du mouvement de l’arme en sautant, glissant et plongeant. Réduction des dégâts de chute. Enforcer Fonceur Réduction des pénalités de mouvement lors du rechargement ou de l’utilisation d’équipements. Recharge pendant le sprint tactique. Enforcer Traqueur Affiche les empreintes de pas des ennemis et marque automatiquement les ennemis visés. Long temps de recharge. Recon Ingénieur Détecte les équipements et les scorestreaks ennemis à travers les murs. Recon Partage de renseignements Augmente la zone de la minimap et affiche les indicateurs de direction des ennemis révélés. Recon Dispatcher Réduit le coût en points des scorestreaks non létaux. Strategist Main leste Échangez vos armes plus rapidement et prolongez la focalisation en renvoyant les grenades. Strategist

Atouts 3

Atout Description Style de jeu Pas de course Augmente considérablement la durée du sprint tactique. Enforcer Bankroll Commencez chaque vie avec +150 points pour les scorestreaks. Enforcer Vigilance Affiche une icône HUD lorsque vous apparaissez sur les radars ennemis. Immunisé contre les drones de brouillage et brouilleurs. Recon Sang-froid Indétectable par les cibles IA et les lunettes thermiques. Recon Quartier maître Recharge l’équipement au fil du temps. Strategist Folie mécanique Offre deux charges d’amélioration de combat. Augmente le taux de recharge des améliorations de combat. Strategist Gardien Guérison plus rapide en capturant et tenant des objectifs. Réanimation plus rapide des coéquipiers. Strategist

Selon les fuites, Black Ops 6 proposera plus de 20 atouts parmi lesquels choisir. Vous pouvez également sélectionner autant d’atouts d’une même spécialité de combat que vous le souhaitez, et vous recevrez même un bonus pour en utiliser trois identiques.

L’article continue après la publicité

Il est possible que davantage d’atouts soient ajoutés tout au long de la durée de vie du jeu, mais il faudra attendre pour voir.

L’article continue après la publicité

Activision Black Ops 6 proposera de nombreux atouts, nouveaux et anciens.

Les Jokers de Black Ops 6 qui ont fuité

Joker Description Surarmement Équipez toute arme non-mêlée en slots principale et secondaire. As de la gâchette Obtenez 3 emplacements d’accessoire supplémentaires pour votre arme principale. Atout Avarice Équipez un atout supplémentaire.

Dans Black Ops 6, vous êtes limité à trois atouts par classe, sauf si vous équipez le Joker Atout Avarice. Voici les trois Jokers connus à ce jour grâce aux fuites, mais il est possible que d’autres soient ajoutés à l’avenir.

Styles de jeu dans Black Ops 6

Enforcer (Rouge) Les éliminations d’ennemis accordent un bonus temporaire à la vitesse de déplacement et au taux de régénération de la santé.

Recon (Bleu) Les ennemis peuvent être vus à travers les murs pendant un court instant après la réapparition.

Strategist (Vert) Bonus de score pour les objectifs et la destruction d’équipement ennemi à travers les murs.



Gardez à l’esprit que tous ces atouts sont issus des fuites, alors prenez toutes ces informations avec des pincettes.

L’article continue après la publicité

Des informations officielles sur les atouts de Black Ops 6 seront probablement communiquées lors de l’événement Call of Duty Next et une fois que les joueurs auront mis la main sur la bêta.