Comment fonctionne l’atout Sillage de Black Ops 6 ? Est-il meilleur que le sprint tactique ?

Sillage est présenté comme un atout capable de remplacer le sprint tactique dans Black Ops 6. Mais est-il vraiment une meilleure option ?

Depuis Modern Warfare 2019, le sprint tactique permet d’accélérer considérablement les déplacements par rapport au sprint classique. Cependant, cette mécanique divise les joueurs, car il est plus rapide de passer du sprint normal au tir que du sprint tactique au tir. De plus, le sprint tactique est limité dans le temps, ce qui oblige les joueurs à bien gérer leurs déplacements.

Dans Black Ops 6, un compromis existe : l’utilisation d’une arme de mêlée permet d’accéder à un sprint tactique illimité. Mais cela a un coût : si un ennemi vous surprend, vous êtes vulnérable sans votre arme prête à tirer. L’atout Sillage pousse le concept encore plus loin en remplaçant totalement le sprint tactique, tout en introduisant certains compromis qu’il faut prendre en compte.

Qu’est-ce que l’atout Sillage dans Black Ops 6 ?

Sillage est un atout de la catégorie 3 qui augmente votre vitesse de sprint de base, mais en contrepartie, il supprime le sprint tactique.

L’atout Sillage se débloque via l’événement Traque des Ombres. Peu importe votre mode de jeu préféré, vous avez trois options pour l’obtenir :

Warzone : Éliminer un ennemi avec une attaque de mêlée.

: Éliminer un ennemi avec une attaque de mêlée. Multijoueur : Obtenir 5 éliminations avec une arme de mêlée.

: Obtenir 5 éliminations avec une arme de mêlée. Zombies : Tuer 200 ennemis avec une arme de mêlée.

Sillage est-il meilleur que le sprint tactique ?

L’atout Pas de course prolonge significativement la durée du sprint tactique. En l’utilisant, un joueur peut traverser la carte plus rapidement qu’un autre équipé de Sillage.

En moyenne, Sillage est environ 9 % plus lent qu’un sprint tactique amélioré par Pas de course, soit un écart d’environ 200 millisecondes. Cette différence est perceptible, mais Sillage offre un avantage de taille : il supprime le délai de transition entre le sprint et le tir, rendant le gameplay plus fluide.

Les joueurs agressifs apprécieront particulièrement cet atout, car il permet de sprinter et de viser plus rapidement qu’avec le sprint tactique. Avec une mitraillette qui possède déjà une bonne vitesse de transition entre le sprint et le tir, l’impact est moindre. Mais ne plus risquer d’être pris au piège dans l’animation du sprint tactique en pleine confrontation reste un atout précieux.

Autre point à noter : la vitesse de glissade n’est pas significativement différente entre le sprint tactique avec Pas de course et Sillage. Or, la glissade est un mouvement clé dans Black Ops 6, que ce soit pour fuir un combat ou changer d’angle rapidement. L’absence d’écart important sur ce point donne un léger avantage supplémentaire à Sillage.

Au final, chaque option présente des avantages et des inconvénients. Le choix entre Sillage et le sprint tactique dépend du style de jeu et de l’arme utilisée. Si vous privilégiez la rapidité brute et le déplacement constant, Pas de course avec le sprint tactique reste plus rapide. En revanche, si vous souhaitez un jeu plus fluide et réactif en combat, Sillage vous évite la pénalité du sprint tactique et permet de mieux enchaîner les engagements.