L’atout Alerte Maximale fait des ravages sur Warzone

À la fin du match, Joe est reparti encore plus convaincu que jamais et pense que d’autres personnes devraient sauter sur cet atout.

Il y a cependant un inconvénient à utiliser cet atout, et c’est le même défaut fatal que celui dont souffre Scout de Combat : un joueur utilisant Sang-froid peut mettre un terme à leurs effets.

Dans une vidéo du 12 juin, JoeWo a relevé le défi de gagner un match en utilisant Alerte Maximale, et pour appuyer ses dires, le streamer vétéran a entièrement coupé son audio.

En plus de se mesurer régulièrement aux meilleurs joueurs du jeu, ce streamer de 24 ans a également accumulé plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

L’atout Alerte Maximale de Warzone a été abandonné au profit d’autres atouts dans la Saison 3 Reloaded. Cependant un joueur a prouvé qu’il était plus fort que jamais.

by Martin Thibaut