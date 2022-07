L’astuce de génie sur Warzone pour avoir un largage instantanément

more

Peu importe le type de contrat que vous aurez, il y aura toujours une chance pour vous rattraper grâce à la mécanique de Résurgence également présente sur Rebirth Island. Désormais, vous n’avez plus qu’à vous amuser avec vos classes personnalisées sur Call of Duty: Warzone Pacific !

Même si cette stratégie est faisable en Solo, elle est bien plus adaptée lorsque vous jouez avec 3 coéquipiers. Un joueur s’occupe d’obtenir le contrat tandis que les 3 autres restent en l’air pour compléter la tâche donnée, le processus sera donc bien plus rapide.

Pour ce faire, tous les joueurs de votre équipe doivent atterrir sur un Contrat Top Secret de Bonne Fortune. Ceci démarrera un contrat secret et vous obtiendrez le pactole d’un montant de 8000$ ainsi qu’un drone.

Cela peut être compliqué pour vous et votre équipe d’obtenir un largage dans le chaos du début de partie sur Warzone mais IceManIsaac a dévoilé une stratégie infaillible pour obtenir un largage d’équipement ainsi qu’un drone en quelques secondes à peine.

Les largages d’équipement différencient clairement Warzone des autres Battle Royale, tout comme la fonctionnalité du Goulag qui n’avait jamais été vue ailleurs. Et obtenir une arme personnalisée par vous-même vous donnera un avantage massif sur vos adversaires alors il est important de pouvoir se procurer un largage très tôt dans la partie.

C’est extrêmement vital d’obtenir un largage d’équipement dès que possible pour gagner une partie sur Warzone. Le joueur professionnel IceManIsaac a dévoilé une astuce incroyable pour obtenir vos classes personnalisées en un rien de temps.

Il est tellement important d’obtenir un largage d’équipement pour survivre sur Call of Duty: Warzone Pacific , il existe même un moyen de l’obtenir en quelques secondes.

by Gaston Cuny