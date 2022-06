Ces armes de Warzone dédaignées ont pourtant le meilleur TTK du jeu

more

Cependant ceux qui sauront le maîtriser et en tirer partit en récolteront les fruits.

Alors que le Fennec était autrefois un choix assez courant (bien qu’il n’ait jamais été vraiment méta), l’Oden a longtemps été une arme peu appréciée dans Warzone en raison de sa cadence de tir très lente et de son recul frustrant.

Les deux armes sont le Fennec SMG et le fusil d’assaut Oden, qui ont respectivement un rapport de sélection de 0,26 et 0,11, selon WZRanked .

Le 14 juin, un expert de Warzone a publié une vidéo sur les armes les plus rapides en termes de TTK dans Warzone, et si trois des cinq armes citées sont des choix méta de Vanguard, deux d’entre elles ne seront connues que de ceux qui ont vraiment grindé pendant les premiers mois de Warzone.

Mais ce n’est pas forcément pour autant qu’elles sont meilleures dans toutes les situations. En effet certaines armes de MW sont toujours viables. De plus quelques-unes ont un TTK parmi les plus rapides du jeu.

Au fil du temps, les armes plus anciennes sont devenues moins répandues, au profit de leurs nouveaux homologues, les armes Vanguard étant actuellement en tête de la méta Warzone.

Depuis le lancement de Warzone en mars 2020, le jeu a connu plusieurs grands changements de méta, notamment lorsque Black Ops Cold War et Vanguard ont été intégrés au jeu.

Si les armes de Vanguard ont tendance à dominer la méta Warzone à Caldera et sur Rebirth Island, il existe encore quelques armes viables issues des pools de Cold War et de Modern Warfare. Deux armes MW en particulier ont des TTK incroyables.

by Martin Thibaut