Cette arme oubliée de Warzone surpasse toutes les mitraillettes méta

La méta à courte portée de la saison 6 de Warzone est très compétitive, mais une mitrailleuse qui passe totalement inaperçue, la DG-58 LSW, surpasse étonnamment les mitraillettes les plus populaires du moment.

Dans les combats rapprochés, la plupart des joueurs de Warzone optent naturellement pour une mitraillette en raison de leur cadence de tir élevée et de leur TTK fulgurant. Avec des options comme la Superi 46 ou la HRM-9, il semble difficile de trouver mieux.

Cependant, selon l’expert de Call of Duty WhosImmortal, la DG-58 LSW dépasse toutes ces armes en termes de TTK, lorsqu’elle est équipée du Kit de conversion JAK Nightshade.

WhosImmortal a présenté cette arme dans sa vidéo du 29 septembre, comparant ses statistiques avec celles des meilleures armes de la méta actuelle, et les résultats sont impressionnants. Avec le kit JAK Nightshade, qui transforme la DG-58 en une mitraillette légère, son TTK atteint seulement 632ms à une distance allant jusqu’à 12 mètres. Cela la rend plus létale que des armes comme la Superi 46 et la Static-HV, et seul le BP50 réussit à faire mieux.

De plus, bien que la DG-58 soit à égalité avec la Striker à mi-distance, elle conserve son efficacité à des distances plus longues, tuant en moins de 850ms à environ 50 mètres.

La renaissance de la DG-58

La DG-58 LSW était autrefois la meilleure arme à longue portée durant la saison 3 de Warzone, avant de subir un nerf dans la saison 4 et de tomber dans l’oubli. Mais avec le Kit de fusil JAK Nightshade, elle connaît un renouveau en tant qu’option méta pour les combats rapprochés.

Voici la classe recommandée par WhosImmortal pour maximiser son potentiel :

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Munitions : Munitions à grain élevé 5,8×42

: Munitions à grain élevé 5,8×42 Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

: Chargeur de 40 cartouches Crosse : Plaque de réduction du recul

: Plaque de réduction du recul Kit de conversion : Kit de fusil JAK Nightshade

“Ne sous-estimez surtout pas le Kit de conversion de la DG-58. C’est une arme très efficace et amusante“.

En résumé, avec la bonne classe, la DG-58 LSW pourrait bien devenir un incontournable pour les joueurs cherchant une arme méta à courte portée dans la Saison 6 de Warzone.