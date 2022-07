Cette arme oubliée de Warzone pourrait bien relancer totalement la méta

more

IceManIsaac a donc conçu la classe ci-dessus afin de réussir les tirs à distance et bien que le recul du C58 puisse être impitoyable, il est facile à maîtriser après une certaine expérience de l’arme.

Et selon lui, le C58 a en fait un TTK plus rapide que le NZ-41 à longue portée, ce qui le rend parfait pour éliminer ses adversaires.

Heureusement, l’expert de Warzone, IceManIsaac , a récemment décrit la classe parfaite pour cette arme et est convaincu qu’elle peut rivaliser avec le populaire NZ-41.

Et l’une d’entre elles est notamment le C58, qui est un fusil d’assaut qui semble avoir été totalement oublié par une grande partie de la communauté, malgré un TTK impressionnant.

Dans la saison 4 de Warzone, le STG44 et le NZ-41 se sont imposés comme les deux fusils d’assaut les plus puissants de la méta actuelle.

by Ludovic Quinson