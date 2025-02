Cette arme oubliée de Warzone excelle après un récent buff

Le Model L est actuellement l’un des meilleurs fusils d’assaut de Warzone après avoir reçu un buff significatif lors de la Saison 2, mais étonnamment, peu de joueurs en parlent.

Durant la majeure partie de la Saison 1, le XM4 était considéré comme la meilleure arme à longue portée de Warzone. Pour rééquilibrer cela, la Saison 2 lui a fait subir un nerf conséquent avec une réduction de sa portée de dégâts, une diminution de l’efficacité du chargeur de 100 cartouches et l’affaiblissement de l’accessoire Crosse avec amortisseur de recul.

Cependant, ces ajustements n’ont pas suffi à détrôner le XM4 de son statut d’arme méta. En effet, l’accessoire Crosse avec amortisseur de recul continuait d’offrir des avantages massifs en matière de contrôle du recul, permettant au fusil d’assaut de dominer à toutes les distances.

Face à cela, Raven Software a pris des mesures plus drastiques, affaiblissant à nouveau le XM4 afin de le faire tomber de son piédestal. En son absence, le Cypher 091 et le Goblin Mk2 ont émergé comme de nouvelles options, mais le Model L dispose d’un net avantage sur ces deux armes.

Pourquoi vous devez utiliser le Model L

Avec la mise à jour de la Saison 2, Raven Software a augmenté la portée maximale et moyenne des dégâts du Model L de 7 mètres environ, et sa portée minimale de 8 mètres. Résultat : le TTK du Model L s’est considérablement amélioré lors des combats à longue distance.

L’ancien joueur professionnel de Call of Duty, Teep déclare : “Le Model L a reçu un autre buff récemment, ce qui en fait une arme méta.“

Teep recommande également d’utiliser le plan d’arme Sang du guerrier, qui offre un meilleur viseur de base. Ce plan est déblocable après avoir atteint le Prestige 2, niveau 50. En plus de cela, il conseille d’équiper le Canon renforcé, qui augmente la portée et améliore la vitesse des balles à plus de 1300 mètres par seconde.

Voici la classe complète du Model L de Teep :

Bouche : Compensateur

: Compensateur Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Poignée arrière : Poignée express

: Poignée express Crosse : Crosse infiltrateur

: Crosse infiltrateur Laser : Laser de ciblage

: Laser de ciblage Mods de tir : Munitions à haute pression 5.56 OTAN

Puisque vous n’avez pas besoin de gaspiller un emplacement pour une lunette, cela vous laisse de la place pour équiper des accessoires plus pratiques, comme un laser ou un mods de tir.

En comparant les vitesses de TTK avec les données fournies par TrueGameData, le Model L se classe derrière le Goblin Mk2, l’AK-74 et le Cypher 091. Cependant, cette arme est bien plus précise que les trois autres.

Selon WZRanked, le Model L n’est actuellement que la 21ème arme la plus populaire dans Warzone, mais on peut s’attendre à ce que de plus en plus de joueurs se tournent vers elle après ce dernier buff.